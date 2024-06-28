وحش التصوير.. مواصفات ومميزات جبارة لهاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو

تعتبر شركة شاومي من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، وقد أعلنت عن مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G، والذي يعد واحد من أفضل الهواتف في الفئة المتوسطة ويتميز الهاتف ببطارية ذات سعة كبيرة تتيح له العمل لفترات طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن، بالإضافة إلى صوت بجودة ممتازة.

مواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو

تعددة المواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو، والتى منها ما يلي:

معالج: Mediatek Helio G99 Ultra.

شاشة: AMOLED بحجم 6.67 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

كاميرا خلفية: 200 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.

كاميرا أمامية: 16 ميجابكسل.

ذاكرة: 8 أو 12 جيجابايت رام + 256 أو 512 جيجابايت تخزين.

بطارية: 5000 ملي أمبير مع شحن سريع 67 واط.

نظام التشغيل: Android 13.

مميزات هاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو

من اهم مميزات هاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو منها ما يلي:

شاشة ممتازة من نوع AMOLED بحجم 6.67 بوصة وبدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

كاميرا خلفية قوية بدقة 200 ميجابكسل مع معالج Helio G99 Ultra أو Snapdragon 7s Gen 2.

بطارية كبيرة بسعة 5000 أو 5100 ملي أمبير مع شحن سريع 67 واط.

نظام تشغيل Android 13 أحدث.

تصميم أنيق وعصري.

متوفر بألوان جذابة.

عيوب هاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو

من أهم عيوب هاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو منها ما يلي: