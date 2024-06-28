عاجل.. وزارة التربية العراقية تعلن الموعد النهائي لإصدار نتائج امتحانات الثالث المتوسط للدور الأول 2024 في جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية العراقية لجميع طلاب الصف الثالث متوسط أن نتائج امتحاناتهم للعام الدراسي 2023-2024 للدور الأول ستعلن خلال الأسبوع المقبل، وفق ما أكدته في بيان رسمي صدر اليوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024، وتعتبر هذه الأخبار مفرحة لآلاف الطلاب الذين ينتظرون بفارغ الصبر لمعرفة نتائجهم بعد الجهود الكبيرة التي بذلوها طوال العام الدراسي.

موعد اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية يوم الخميس 27 يونيو 2024 أن نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط للعام الدراسي 2023-2024 سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن النتائج ستنشر بشكل مركزي وستكون متاحة للطلاب عبر مختلف المنصات الرسمية التابعة للوزارة.

التحقق من نتائج الصف الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث متوسط معرفة نتائجهم في جميع المحافظات من خلال موقع وزارة التربية العراقية بعد اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية .

النقر على رمز “التحقق من نتائج الطلاب”.

اختيار “النتائج” ثم “نتائج الصف الثالث المتوسط”.

إدخال معلومات الطالب الشخصية، والتي تشمل: اسم الطالب، ورقم الامتحان، والمحافظة، والسنة الدراسية.

الضغط على زر “استعلام”.

هكذا ستظهر نتيجة الطالب على الشاشة.

نتائج الثالث متوسط عبر موقع نتائجنا

من بين الطرق التي أعلنت عنها وزارة التربية للاستفسار عن النتائج هو موقع نتائجنا الوزاري، حيث يمكن استخراج نتائج الثالث متوسط من خلاله باتباع الخطوات التالية: