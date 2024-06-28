الان ” ca.iq” كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 جميع محافظات العراق

أطلقت وزارة الداخلية العراقية، كشوفات أسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة التي شملت عدد كبير من المتقدمين في كافة المحافظات العراقية، حتى أن خدمة “نقل النفوس” من أبرز الخدمات الإلكترونية التي تُسهل على المواطنين في تعديل بياناتهم الشخصية، وكذلك العمل على تغيير محل إقامتهم، وذلك بشكل إلكتروني عبر البوابة الإلكترونية للمواطن، ووفقًا لمجموعة من الشروط نوضحها لكم في السطور التالية.

أسماء المقبولين في نقل النفوس بالعراق

تتمثل أبرز خطوات الاستعلام عن كشوفات أسماء المقبولين في نقل النفوس بجميع المحافظات العراقية، والإطلاع على بياناتهم الشخصية بعد تعديلها، كما يأتي:-

أن تتقدم إلى البوابة الإلكترونية للمواطن عبر الإنترنت. .

ثم يتم تسجيل الدخول فيما بعد.

القيام باختيار الوجبة التي عليها الدور.

مع تدوين كافة المعلومات الخاصة بالمواطن.

النقر على زر “بحث”.

ليتم في نهاية الأمر الكشف عن كافة أسماء المقبولين في نقل النفوس.

ما هي شروط القبول في نقل النفوس بالعراق؟

وحددت وزارة الداخلية العراقية، مجموعة من الشروط الهامة التي يُرجى الالتزام بها عند التقديم في خدمة نقل النفوس بمحافظات العراق، كالأتي:-