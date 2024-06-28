موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري 2024 …. وتردد قناة ON Time Sport 1 على النايل سات

يبحث عشاق كرة القدم وخاصة جماهير المارد الأحمر عن موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري 2024، والتي من المقرر تقام مساء اليوم الموافق 28 يونيو 2024 على استاد القاهرة الدولي ،في مباراة قوية تجمع بين الفريقين الذي يسعى كبلاً منهما أن يحقق نتيجة إيجابية تقربه من تحقيق الفوز بلقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم…..

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري 2024

وتنطلق صافرة الحكم لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في جدول الدوري المصري برصيد 45 نقطة جمعها الفريق بعد أن شارك في 19 مباراة حقق الفوز خلال 14 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين، كانت المباراة الأخيرة للأهلي عندما حقق الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم 21 يونيو الماضي، وتم إلغاء مباراة الأهلي أمام الزمالك التي كانت من المقرر لها أن تقام مساء يوم 25 يونيو الجاري.

ترتيب فاركو في جدول الدوري المصري

أما عن نادي فاركو الذي يسعى أن يحصد ثلاث نقاط جديدة تمكنه من تحسين مركزه في جدول الترتيب بعد أن احتل المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، شارك الفريق خلال 27 مباراة إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الفوز إلا خلال 5 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر في 12 مباراة أخرى، كانت المباراة الأخيرة له عندما حقق الفوز بهدف مقابل لا شئ للإتحاد السكندري أحرزه اللاعب “عمرو ناصر” في الدقيقة 14 من عمر المبارة.

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