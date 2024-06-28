مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس ومواعيد عرضه على قناة الفجر الجزائرية وatv التركية

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس، الذي أصبح من أشهر المسلسلات التركية على مدار الخمس سنوات الأخيرة، وذلك لما يعرضه المسلسل من أحداث مثيرة وحقيقية جعلت الملايين من المشاهدين حريصين على متابعة الأحداث الجديدة أولاً بأول، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 ومواعيد عرضها على قناة الفجر الجزائرية وقناة atv التركية.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس

عشاق الدراما التركية ينتظرون الإعلان عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس، والذي حتى الآن لم تعلن الشركة المنتجة عن موعد عرضه إلا أن الكثير من المشاهدين يتوقع عرض الموسم الجديد مع بداية شهر نوفمبر المقبل ، ويتشوق عشاق المسلسلات التركية عرض الموسم الجديد الذي أكد البعض أنه سوف يشهد الكثير من الأحداث المثيرة والشيقة .

حيث تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان حول الأحداث التاريخية التي خاضها المؤسس عثمان في تأسيس الدولة العثمانية والحفاظ عليها من بطش الأعداء من المغول والتتار، والمكائد التي تعرض لها عثمان من قبل أعدائه إلا أنه تمكن من التخلص منهم ليبقى على رأس الدولة العثامنية دون منافس .

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة atv التركية

ويعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة atv التركية مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ويمكنكم استقبال القناة على التردد التالي…

التردد: 11628

معدل الاستقطاب :افقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معدل التصحيح: 5/6

القمرالصناعي :نايل سات

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية

كما يمكنكم أيضاً متابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء، ويمكنكم استقبال تردد القناة من خلال الجدول الآتي: