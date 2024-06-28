لولو يالولو وينك يالولو.. تردد قناة وناسة علي النايل سات والعرب سات 2024

قناة وناسة تعد هذه القناة من ضمن أشهر القنوات التي يحبها الكثير من الأطفال، و قد حصلت هذه القناة علي نسبة إعجاب كبيرة من كافة أنحاء العالم العربي، و تقوم هذه القناة بتقديم أغاني و اناشيد رائعة و مسلية جدا تساعد علي تعليم الأطفال الكثير من المبادئ و القيم الأخلاقية و السلوكية، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة الجديد علي القمر نايل سات، و ما هي طريقة استقبال تردد القناة علي الجهاز.

تردد قناة وناسة علي القمر نايل سات

تستطيع أن تقوم بتحميل قناة وناسة و ذلك من خلال و ذلك من خلال هذا التردد:

تردد قناة وناسة: 11430.

معدل الأستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: ،5/6.

معدل ترميز القناة هو:27500.

جودة القناة هي:SD.

طريقة استقبال تردد قناة وناسة الجديد

تستطيع أن تقوم باستقبال قناة وناسة، و ذلك علي أجهزة الإستقبال الخاصة بك من خلال هذه الخطوات السهلة و البسيطة و هى: