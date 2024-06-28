لولو يالولو وينك يالولو.. تردد قناة وناسة علي النايل سات والعرب سات 2024

قناة وناسة تعد هذه القناة من ضمن أشهر القنوات التي يحبها الكثير من الأطفال، و قد حصلت هذه القناة علي نسبة إعجاب كبيرة من كافة أنحاء العالم العربي، و تقوم هذه القناة بتقديم أغاني و اناشيد رائعة و مسلية جدا تساعد علي تعليم الأطفال الكثير من المبادئ و القيم الأخلاقية و السلوكية، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة الجديد علي القمر نايل سات، و ما هي طريقة استقبال تردد القناة علي الجهاز.
تردد قناة وناسة علي القمر نايل سات
تستطيع أن تقوم بتحميل قناة وناسة و ذلك من خلال و ذلك من خلال هذا التردد:
- تردد قناة وناسة: 11430.
- معدل الأستقطاب: عمودي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معامل تصحيح الخطأ: ،5/6.
- معدل ترميز القناة هو:27500.
- جودة القناة هي:SD.
طريقة استقبال تردد قناة وناسة الجديد
تستطيع أن تقوم باستقبال قناة وناسة، و ذلك علي أجهزة الإستقبال الخاصة بك من خلال هذه الخطوات السهلة و البسيطة و هى:
- أولا قم بالضغط على زر القائمة الخاصة بجهاز التحكم، بعد ذلك أدخل على القائمة الرئيسية ثم اضغط على الرمز الخاص بالتركيب.
- بعد ذلك قم بالضغط على الزر الخاص بخيار كتابة التردد يدوي.
بعد ذلك قم بكتابة التردد الخاص بالقناة.
- ثم قم بالضغط على الزر الخاص بكلمة Ok و ذلك من خلال جهاز التحكم.
- بعد ذلك قم بالأنتظار قليلا حتي تتحمل القناة علي الجهاز الخاص بك، و استمتع بمشاهدة هذه القناة.