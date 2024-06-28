لولو يالولو وينك يالولو.. تردد قناة وناسة علي النايل سات والعرب سات 2024

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لولو يالولو وينك يالولو.. تردد قناة وناسة علي النايل سات والعرب سات 2024

قناة وناسة تعد هذه القناة من ضمن أشهر القنوات التي يحبها الكثير من الأطفال، و قد حصلت هذه القناة علي نسبة إعجاب كبيرة من كافة أنحاء العالم العربي، و تقوم هذه القناة بتقديم أغاني و اناشيد رائعة و مسلية جدا تساعد علي تعليم الأطفال الكثير من المبادئ و القيم الأخلاقية و السلوكية، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة الجديد علي القمر نايل سات، و ما هي طريقة استقبال تردد القناة علي الجهاز.

تردد قناة وناسة علي القمر نايل سات

تستطيع أن تقوم بتحميل قناة وناسة و ذلك من خلال و ذلك من خلال هذا التردد:

  • تردد قناة وناسة: 11430.
  • معدل الأستقطاب: عمودي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معامل تصحيح الخطأ: ،5/6.
  • معدل ترميز القناة هو:27500.
  • جودة القناة هي:SD.

طريقة استقبال تردد قناة وناسة الجديد

تستطيع أن تقوم باستقبال قناة وناسة، و ذلك علي أجهزة الإستقبال الخاصة بك من خلال هذه الخطوات السهلة و البسيطة و هى:

  • أولا قم بالضغط على زر القائمة الخاصة بجهاز التحكم، بعد ذلك أدخل على القائمة الرئيسية ثم اضغط على الرمز الخاص بالتركيب.
  • بعد ذلك قم بالضغط على الزر الخاص بخيار كتابة التردد يدوي.
    بعد ذلك قم بكتابة التردد الخاص بالقناة.
  • ثم قم بالضغط على الزر الخاص بكلمة Ok و ذلك من خلال جهاز التحكم.
  • بعد ذلك قم بالأنتظار قليلا حتي تتحمل القناة علي الجهاز الخاص بك، و استمتع بمشاهدة هذه القناة.
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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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