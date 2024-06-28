الحلقة 165 مدبلجة.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 وافضل القنوات الناقلة

تزايدت عمليات البحث عن مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة 165 بين المشاهدين في الوطن العربي، حيث يعتبر المسلسل من أبرز الأعمال التركية التي حققت شعبية كبيرة ويتناول المسلسل نشأة الدولة العثمانية وحياة السلطان عثمان الأول، والتحديات التي واجهها في تأسيس الدولة والصراعات التي مر بها ومن خلال هذا المقال، سنوفر جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، تابعونا عبر السطور التالية لمزيد من المعلومات.

حلقة يوم الخميس مسلسل قيامة عثمان

يعتبر مسلسل قيامة عثمان واحدًا من أهم وأشهر المسلسلات التاريخية في السنوات الخمس الأخيرة ومع بداية الموسم السادس، يبحث الجمهور بشكل مكثف عن موعد عرض حلقة عثمان الجديدة اليوم الخميس وحقق المسلسل نجاح كبير وانتشر في مختلف البلدان، مما أكسبه شعبية وصدى واسع في فترة قصيرة ومن أبرز الأحداث في هذا الموسم زواج يعقوب وأورهان من هولوفيرا بعد سلسلة من الصراعات ويبدأ الموسم السادس بمحاولة الدولة العثمانية السيطرة على مدينة بورصة من جميع الجهات وضمها إلى أراضيها ويعرض المسلسل على قناة ATV التركية يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد عرضه على قناة الفجر يوم الخميس الساعة الحادية عشرة مساء.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

مع تزايد البحث عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان، خاصة مع اقتراب عرض الحلقة 165، نود أن نوافيكم بترددات القنوات التي ستبث الحلقات الجديدة من المسلسل على النحو التالي:

تردد قناة ATV التركية

التردد: 10796

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية