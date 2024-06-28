اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2024 رابط منصه مظلتي

الآن يستطيع جميع المواطنين في العراق التعرف على اسماء المشمولين إلكترونيا عبر رابط منصة مظلتي التي توفرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق والحصول على الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية لمساعدة المواطنين على الأعباء المعيشية وتحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الاساسية، حيث انها من الامور الهامة التي يبحث عنها الكثير، وسوف نعرض لكم خلال الفقرات التالية خطوات تفصيلية للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وما هي شروط القبول للتسجيل بها والحصول على الدعم المقدم من الحكومة.

الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

توفر الحكومة العراقية خطوات سهله وبسيطه من خلال رابط منصة مازلتي تستطيع ان تستعلم على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من كافة المحافظات العراقية حيث تتمثل خطوات الاستعلام على النحو التالي:

اضغط على رابط مظلتي الرسمي.

ثم اضغط على تسجيل الدخول وبعد ذلك ادخل البيانات المطلوبة من الاسم والمحافظة وغيرها من البيانات الاخرى.

ثم اضغط على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وحدد الوجبة الاخيرة.

وسوف تظهر لك كشوفات اسماء المشمولين في وقت سريع.

شروط الحصول على رعاية الاجتماعية العراق 2024

لكي يتم الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق يجب عليك أن تتبع عدة خطوات تتمثل فيما يلي: