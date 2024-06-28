إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم للفوز بمليون دولار أمريكي 2024 وشروط الإشتراك

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف منوعات
إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم للفوز بمليون دولار أمريكي 2024 وشروط الإشتراك

تعد مسابقة الحلم من أكثر المسابقات التي أخذت شهرة كبيرة في العالم العربي، وأصبح لها مكانة خاصة من بين البرامج والمسابقات التي في تصنيفها، حتى أن قيمة الفائزون في هذه المسابقة تصل لمليون دولار أمريكي، يمكنك الحصول على الجائزة في حالة تخطي المراحل الأولى من المسابقة، التي تبدأ من 5000 دولار و100 ألف دولار إلى مليون دولار، وعليه فسنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالاشتراك في المسابقة.

موعد إعلان الفائز في مسابقة الحلم

وفقًا لما أعلنت عنه لجنة التحكيم التي بها عدد كبير من الخبراء المتلقين لرسائل المتسابقين، عبر الإجابة على جميع الأسئلة المتنوعة المتمثلة في المعلومات العام والثقافة والفن وما شابهه ذلك، فإنه من المتوقع إعلان اسم الفائزة بجائزة الـ 100 ألف دولار أمريكي مع نهاية شهر أغسطس المبل 2024، وحتى يتمكنوا من الحصول عليها بعض إعلان أسم الفائز مباشرة عبر شاشة التلفاز.

إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم للفوز بمليون دولار أمريكي 2024 وشروط الإشتراك
إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم للفوز بمليون دولار أمريكي 2024 وشروط الإشتراك

شروط مسابقة الحلم

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم الإشتراك في مسابقة الحلم، وفقًا لما يلي:-

  • أن يكون الشخص المتسابق من جنسية عربية.
  • كذلك فإنه يجب وأن لا يقل عمر المتسابق عن 18 عامًا.
  • الموافقة على جميع الشروط والأحكام المفروضة من قبل إدارة المسابقة.
  • ألا يكون لدى المتسابق أي صلة بين المشترك وكذلك العاملين في البرنامج أو بالقناة.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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