الموارد البشرية توضح ..ما هي حالات وقوف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1445 ؟

من خلال تواصلها المستمر مع المواطنين، قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضيحات مفصلة حول المعايير والظروف التي قد تؤدي إلى إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، هذا الإيضاح يأتي استجابة لاستفسارات متزايدة من قبل الأفراد الذين يعتبرون هذا المعاش مصدر دخلهم الرئيسي، ويعد هذا المعاش جزءا من مبادرات الدعم الحكومية الرائدة التي تهدف إلى توفير شبكة أمان إجتماعي للفئات المستحقة في المملكة، وفقا لمجموعة من الشروط التي تضمن العدالة في توزيع المساعدات.

ما هي حالات توقف معاش الضمان ؟

في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية، والتي تفرض تحديات مادية على الكثير من الأسر، تبرز أهمية برامج الدعم الحكومية كالضمان الإجتماعي المطور في المملكة، وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتوضيح الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف هذا الدعم الحيوي، والتي تشمل:

امتلاك المستفيد لأملاك أو عقارات تسجل باسمه، مما يعد مؤشرا على تغير الوضع المالي.

إقامة المستفيد في مؤسسات حكومية كدور الرعاية أو السجون، حيث يتم توفير الاحتياجات الأساسية من قبل الدولة.

تقديم مستندات غير صحيحة، الأمر الذي يعتبر مخالفة قانونية تستوجب الإيقاف الفوري للدعم.

إدخال بيانات غير دقيقة أثناء التسجيل، مما يؤثر على صحة الإجراءات ويترتب عليه إيقاف الصرف.

تجاوز الدخل الشهري للمستفيد الحد الأدنى المقرر للضمان المطور، مما يعني عدم الحاجة للدعم.

السفر خارج المملكة لمدة تزيد عن الفترة المسموح بها والمحددة بثلاثة أشهر.

ما هي شروط استحقاق الضمان ؟

بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم لمن يستحق، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الضوابط والشروط الدقيقة للحصول على الضمان الاجتماعي المطور، هذه الشروط تضمن وصول المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجا وتشمل: