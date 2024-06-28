تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 … ووزارة التعليم توضح الحقيقية

تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، يستعد طلاب الثانوية العامة خلال الساعات المقبلة لأداء امتحانات الفيزياء التي تعد من أهم المواد وأكثرها صعوبة ، ومن المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان الفيزياء صباح يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، وخلال الساعات الأخيرة ترددت الأنباء عن تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية.

تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024

يبحث عدد كبير من المواطنين عن حقيقة تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن الأوراق المتداولة ما هي إلا لامتحانات العام الماضي، ولا أساس من الصحة للأخبار التي يتم تداولها خلال الساعات الأخيرة، وناشدت وزارة التربية والتعليم المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث حالة من الجدل والقلق بين الطلاب، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الطلاب بسبب حرارة الجو ورهبة الامتحانات، كما ناشد المواقع الالكترونية ضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات .

رد وزارة التربية والتعليم على تسريب امتحانات الثانوية العامة

كما ناشد الدكتور”رضا حجازي” وزير التربية والتعليم عدم التعامل مع مثل هذه الصفحات والتي تحمل إسم “شاومينج بيغشش ثانوية عامة” التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً إلى أن الوزارة تستخدم أحدث الأساليب للكشف عن أجهزة المحمول والكاميرات التي قد يستخدمها بعض الطلاب في تصوير وتسريب أسئلة الامتحانات من داخل اللجان، وأشار إلى أن الطالب الذي سوف يتم ضبطه في حالة غش سوف يتم تحويل للمساءلة القانونية وحرمانه من دخول باقي الامتحانات.