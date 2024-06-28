“ostad.education” رابط الدخول إلى فضاء الأساتذة 2024 الجزائر للتسجل في الحركة التنقلية

يعد فضاء الأساتذة منصة خدمية كبيرة تسهل على المعلمين الوصول إلى المعلومات والخدمات التي يحتاجون إليها، ومن خلال موقع البديل نطلعكم على كيفية التسجيل في هذه المنصة الحديثة، بهذه الخطوة الإيجابية، تعزز الوزارة التواصل الفعّال والسريع مع المعلمين، وتسهل عليهم إجراءاتهم الإدارية بشكل مبسط وميسر، ويعتبر إطلاق فضاء الأساتذة خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعليم في البلاد.

الدخول إلى فضاء الأساتذة

للتسجيل في برنامج المعلمين عبر النظام الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية في الجزائر، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع فضاء الأساتذة. ومن ثم اضغط “تسجيل دخول”. قم بإدخال الرَّقَم القومي وكلمة المرور. اضغط على “طلبات النقل”. املأ استمارة طلب النقل بدقة، مع التحقق من دقة البيانات المدخلة. وبعدها قم بإرفاق الوثائق المطلوبة. راجع الطلب بدقة قبل إرساله. انقر على “إرسال الطلب” لإكمال عملية التسجيل.

فضاء الأساتذة وزارة التربية الوطنية للتسجيل في الحركة التنقلية

ينبغي على كل مدرس التحقق من حسابه على منصة فضاء الأستاذ لأنه قد يضطر إلى الانتقال دون علمه، علما بأن الذي يُسمح له بالمشاركة في الحركة التنقلية هو الذي تم تعيينه بشكل نهائي وقضى ثلاث سنوات في منصبه، لذلك على كل مدرس التسجيل في حركة التنقل للمعلمين للعام 2024-2025 يتم عبر موقع فضاء المعلم على الإنترنت.

كيفية التسجيل في حركة التنقل فضاء الأساتذة

عمليات التسجيل في الحركة التنقلية لعام 2024-2025 عبر منصة الأساتذة تتضمن الخطوات التالية: