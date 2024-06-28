“الآن 100000$ كن الفائز الجاي” أرقام مسابقة الحلم لجميع الدول “مستني أيه اتصل بسرعة وخليك مليونير”

أرقام مسابقة الحلم لجميع الدول العربية كي يتمكن المواطنين من الاتصال بالمسابقة والحصول على المبالغ المادية الهائلة المقدمة من خلال مسابقة الحلم الشهيرة في الوطن العربي والتي باتت واحدة من أهم وأكبر المسابقات التي يسعى الكثير إلى الاشتراك فيها، حيث أن هناك ما يقارب من 3 مليون و800 ألف دولار تقدم من خلالها، وذلك من خلال سحب بقيمة 5000 دولار أسبوعيًا وحوالي 100 ألف دولار شهريًا، ولهذا نجد الكثير يرغبون في الاشتراك بها لتحقيق أحلامهم.

أرقام مسابقة الحلم لجميع الدول

هناك بعض الأرقام المتوفرة داخل الدول العربية التي يمكن من خلالها الاتصال بمسابقة الحلم مصطفى الآغا والاشتراك بها سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية:

رقم الاشتراك من جمهورية مصر العربية

يتم الاتصال بهذا الرقم 95458 وذلك من خلال كافة الشبكات المتاحة داخل الجمهورية.

يبلغ سعر الرسالة حوالي 7 جنيه.

يمكن لعملاء شركة أورانج الاتصال عبر هذا الرقم 95450.

عملاء شركة فودافون يتم الاتصال عبر هذا الرقم 95450.

عملاء شركة وي يتم الاتصال على هذا الرقم 95450.

يتم الاتصال من خلال شركة اتصالات عبر هذا الرقم 95458.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل المملكة العربية السعودية

858888 STC

650444 MOBILY

755505 ZAIN

يبلغ سعر الرسالة حوالي 6.9 ريال سعودي.

رقم الاشتراك من المغرب

maroctel 9669.

INWI 9669.

رقم الاشتراك من تونس

يتم الاتصال على هذا الرقم من جميع الشبكات 85988.

أرقام الاشتراك في الحلم من الإمارات

يتم الاتصال من خلال شبكة اتصالات ETISALAT على هذا الرقم 5544.

3636 DU.

أرقام مسابقة الحلم من البحرين

94000 ZAIN.

94000 BATELCO.

94000 stc.

أرقام الاتصال من فلسطين

1625 JAWWAL.

6144 oredo.

أرقام الاشتراك بمسابقة الحلم من الأردن

94099 Zain.

94099 Orange.

أرقام الاتصال بمسابقة الحلم من العراق

2770 ZAIN.

2266 ASIACELL.

2180 KOREK.

أرقام الاتصال بمسابقة الحلم من داخل اليمن

5222 Sabafon.

5222 You.

5222 Yemen mobile.

أرقام الاتصال بالمسابقة من سوريا

1565 syriatel.

1555 mtn.

أرقام مسابقة الحلم من الكويت

stc 4141

Zain 4141

موعد الاشتراك في سحب المليون ريال من مسابقة الحلم

يمكن للراغبين في الاشتراك في المسابقة أن يتصلوا بالبرنامج قبل بدء الحلقة بحوالي دقيقة واحدة وذلك حتى يتمكنوا من الاشتراك في السحب على المليون دولار.