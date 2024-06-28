جزء 2 .. مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني الحلقات الأولى الحصرية بجودة hd

انتهت حلقات مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الأول وذكرت بعض المصادر أنه من المقرر عرض موسم ثاني مما جعل الجميع يتساءل حول موعد عرض مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني وبناء على هذا ردت الجهات المسؤولة وذكرت أنهم في مرحلة التصوير الآن ومن المقرر عرضه أولى حلقات الموسم الجديد عن قريب، وهذا ما سوف نوضحه في السطور التالية، وسوف نقل لكم أيضا القنوات الناقلة للمسلسل.

مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

وفقا لما نقلته العديد من المصادر أنه من المقرر عرض الحلقة الأولى من مسلسل صلاح الدين الأيوبي يوم الثلاثاء القادم في نفس المواعيد التي كان يتم عرض الموسم الأول فيها، تدور أحداث المسلسل حول الدولة الأيوبية وقائدها صلاح الدين والجهود التي بذلها من أجل تحرير بيت المقدس من حكم الصليبيين والذي دام حتى 92 عام وهذا في معركته الشهيرة حطين والهدف من هذا هو الدفاع عن الإسلام والمسلمين، ومن المقرر أن يشهد الموسم الجديد عدد من الصراعات والمعارك الجديدة.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين

تقوم عدة قنوات بنقل مسلسل صلاح الدين ومن أبرزها:

قناة ATV

وهي تنقل المسلسل غير مترجم ويمكنك تنزيلها من خلال التردد الآتي:

التردد: 10696.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

وهي تحرص على عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي ولكن مترجم باللغة العربية ويمكنكم الحصول على القناة بكل سهولة من خلال استخدام التردد الآتي: