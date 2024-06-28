“شاهد الحلقات الأولى حصريا“ مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة الثانية مترجمة بجودة عالية

أعلنت بعض المصادر الإخبارية أنه من المقرر عرض أولى حلقات مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس بداية من شهر نوفمبر القادم حيث أنه الموعد الرسمي لعرض الموسم الجديد في كل عام، الجدير بالذكر أنه تم إطلاق الموسم السادس بناء على طلب المتابعين حيث أن مسلسل قيامة عثمان من الأعمال التركية التي حصلت على نجاح باهر وهذا لما يقدمه من أحداث تاريخية، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

انتهى عرض الموسم الخامس من مسلسل قيامة عثمان الأسبوع الماضي والجميع الآن في انتظار الموسم السادس وعلى الرغم من إطلاق مواسم عديدة للمسلسل والتي استمرت لخمس أعوام إلا أنه مازال مطلب الجماهير ولم يمل منه أحد وهذا بسبب أنه يقدم الأحداث في إطار شيق، تدور قصة المسلسل حول الدولة العثمانية وقوادها ومن أبرزها عثمان الذي بذل كل ما بوسعه من أجل الدفاع عن دولته وتكبيرها وسوف ينجح في هذا، كما أنه من المقرر أن الموسم الجديد سوف يكمل سلسلة الصراعات التي خاضها عثمان.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

حازت العديد من القنوات على حقوق بث المسلسل في الأجزاء السابقة والتي من المقرر أن تقوم بعرض الموسم السادس أيضا ومن أبرز تلك القنوات:

قناة الفجر الجزائرية

وهي تقوم بعرض المسلسل مترجم باللغة العربية وهذا يكون يوم الخميس من كل أسبوع ويمكنكم تنزيلها من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

قناة آي تي في

تعرض قناة آي تي في المسلسل ولكن باللغة التركية ويمكنك الآن تنزيلها بكل سهولة وبشكل مجاني وهذا بمجرد استخدام التردد الجديد: