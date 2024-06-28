رابط التنزيل في منفعة دعم الاسرة سلطنة عمان 2024 ورابط صندوق الحماية الاجتماعية

برنامج منفعة في سلطنة عمان يقدم الدعم للأسر التي تحتاج الى ذلك حيث انه يساعدها على مواكبة التحديات الاقتصادية والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لذلك فإن الوزارة العمانية اطلقت هذا الدعم لتخفيف الأعباء على الأسرة وتختلف قيمة الدعم من اسرة الى اخرى تبعا لعدة عوامل من أهمها عدد الافراد، لذلك يمكن لجميع المواطنين المحتاجين إلى مساعدة في سلطنة عمان التسجيل في منفعة بشكل الكتروني عبر الانترنت بخطوات سريعة للحصول على الدعم في اسرع وقت، وسوف نعرض لكم الخطوات وما هي شروط تسجيل منفعة دعم الأسرة 2024.

منفعة دعم الأسرة 2024 سلطنة عمان

يمكن لجميع الأفراد في سلطنة عمان التسجيل بإجراءات سهلة وبسيطة في منفعة عبر رابط صندوق الحماية الاجتماعية بالخطوات التالية:

اضغط على رابط الرسمي صندوق الحماية الاجتماعية سلطنة عمان.

ثم توجه الى الصفحة الرئيسية واضغط ثلاث نقاط اعلى الشاشه.

ثم اختار خدمات الدفع واضغط على منفعه الدعم.

وبعد ذلك قم بادخال البيانات المطلوبة من عدد أفراد الأسرة وجميع البيانات الشخصية والاجتماعية.

وادخل معلومات الاتصال من رقم الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل صحيح.

وبعد ان تتأكد من معلومات التي قمت بتسجيلها ارفع جميع المستندات المطلوبة.

واضغط على تسجيل وانتظر حتى يتم مراجعة الطلب من الحكومة.

شروط طلب منفعة دعم الأسرة سلطنة عمان 2024