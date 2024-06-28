“عيش المغامرة🔥🔥” تحميل gta 5 للايفون مجانا وجميع شفرات اللاعب “عالم الجريمة ينتظرك”

عند تحميل gta 5 مجانا وتعمل 100% يمكنك الاستمتاع بلعبة تحمل مزيج ما بين التشويق وكذلك الإثارة أيضًا، حيث أنها تعتبر من أفضل وأشهر الألعاب الإلكترونية المتاحة في الوقت الحالي، وباختصار فإن اللعبة تتلخص في توفير لاعبين متنوعين وأحداث وشخصيات مختلفة، وتتميز أيضًا بتصميم جرافيك ذو جودة عالية وغير تقليدي وذلك بفضل الشركة المطورة تحت اسم “روكستار” التي بذلت أقصى مجهود في توفير لعبة واقعية ومختلفة عن باقي الألعاب الأخرى، وللمزيد من التفاصيل تابعوا معنا السطور القادمة.

تحميل gta 5 للايفون مجانا

تتمحور فكرة لعبة GTA حول رجل أمريكي يعاني من الفقر الشديد ويعيش في بيئة تجبره على اللجوء إلى الإجرام لكسب المال، ثم تبدأ هنا محاور اللعبة في عالم افتراضي حيث يمكنك العيش بأربع شخصيات مختلفة، وكل شخصية لديها مهام تختلف عن الأخرى حيث ان هذه اللعبه توفر عالم واقعي للاعب يعيش من خلاله تجربه اكثر من رائعه وتتميز بالرسومات وجرافيك عالي الجودة وهذا يجعلها من افضل الالعاب الالكترونية على الساحة.

خطوات تحميل gta 5 للايفون مجانا

إذا كنت من محبي ألعاب الفيديو المثيرة، فلا تتردد في تحميل الإصدار الجديد من لعبة Grand Theft Auto، حيث يمكنك تنزيل لعبة GTA بسهولة باتباع الخطوات التالية:

أولاً يمكن تحميل gta 5 عبر متجر اب ستور .

اضغط على زر “تثبيت اللعبة”.

برجاء الانتظار بضع دقائق حتى تتأكد من تحميل اللعبة وسوف ياتيك اشعار بانهاء عمليه التحميل.

يجب فتح اللعبة وتسجيل الدخول واتباع التعليمات والارشادات لضبط الحساب وعمل صوره واسم مناسب حسب شخصيه اللاعب.

في النهاية يمكنك بدء اللعب الآن.

جميع شفرات gta 5 للاعب

شفرات GTA Vice City للاعب كود الشفرة شفرات البلاي ستيشن شفرات الاكس بوكس أسلحة خفيفة THUGSTOOLS R2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up أسلحة قوية PROFESSIONALTOOLS R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT أسلحة ثقيلة NUTTERTOOLS R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN درع كامل PRECIOUSPROTECTION R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up صحة كاملة ASPIRINE R1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down تقليل الصحة ICANTTAKEITANYMORE RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1. Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB جعل الشرطة تطاردك YOUWONTTAKEMEALIVE R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right الهروب من الشرطة LEAVEMEALONE R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN. RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down

شفرات GTA Vice City لتغيير شكل الشخصية

الشفرة كود الشفرة شفرات البلاي ستيشن شفرات الاكس بوكس تغيير الملابس STILLLIKEDRESSINGUP RIGHT, RIGHT, LEFT, UP, L1, L2, LEFT, UP, DOWN, RIGHT Right, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, Right تغيير شخصية اللاعب لشكل لانس LOOKLIKELANCE CIRCLE, L2, LEFT, X, R1, L1, X, L1 B, LT, Left, A, RB, LB, A, L تغيير شخصية اللاعب لشكل كين MYSONISALAWYER RIGHT, L1, UP, L2, L1, RIGHT, R1, L1, X, R1 Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RB تغيير شخصية اللاعب لشكل جيزز ROCKANDROLLMAN DOWN, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, X, X Down, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, A تغيير شخصية اللاعب لشكل سوني IDONTHAVETHEMONEYSONNY L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2 B, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, A ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتين WELOVEOURDICK R1, L2, R2, L1, RIGHT, R2, LEFT, X, SQUARE, L1 RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LB تغيير شخصية اللاعب لشكل فيل ONEARMEDBANDIT RIGHT, R1, UP, R2, L1, RIGHT, R1, L1, RIGHT, CIRCLE Right, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, B تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديس FOXYLITTLETHING R2, L1, UP, L1, RIGHT, R1, Right, UP, Circle, Triangle RT, LB, Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, Y تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردو CHEATSHAVEBEENCRACKED L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2 LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LT

شفرات GTA Vice City لإظهار المركبات والتحكم بها

الشفرة كود الشفرة شفرات البلاي ستيشن شفرات الاكس بوكس اظهار دبابة PANZER CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y اظهار سيارة 1 TRAVELINSTYLE UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2 Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT اظهار سيارة 2 GETTHEREQUICKLY DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFT Down, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left اظهار سيارة سباق 1 GETTHEREVERYFASTINDEED R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1 RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB اظهار سيارة سباق 2 GETTHEREAMAZINGLYFAST R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2 RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT اظهار سيارة دفن THELASTRIDE DOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHT Down, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, Right اظهار سيارة فرقة موسيقية ROCKANDROLLCAR R2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT RT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right اظهار سيارة قمامة RUBBISHCAR CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right اظهار سيارة سريعة GETTHEREFAST RIGHT, L2, DOWN, L2, L2, X, R1, L1, CIRCLE, LEFT Right, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, Left اظهار سيارة جولف BETTERTHANWALKING CIRCLE, L1, UP ,R1, L2, X ,R1, L1, CIRCLE, X B, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A جعل السيارات مخفية WHEELSAREALLINEED Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1 Y, LB, Y, RT, X, LB, LB تفجير كل المركبات BIGBANG R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1 RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB السيارات تمشي على الماء SEAWAYS RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2 Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT جعل كل السيارات وردية اللون AHAIRDRESSERSCAR CIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE. B, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B جعل كل السيارات سوداء اللون IWANTITPAINTEDBLACK CIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE. B, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B تقليل الجاذبية COMEFLYWITHME RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, DOWN, L1, R1 Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT جعل سيارات السباق بعجلات كبيرة LOADSOFLITTLETHINGS R1, X, TRIANGLE, RIGHT, R2, SQUARE, UP, DOWN, SQUARE RB, A, Y, RIGHT, RT, A, UP, DOWN, A رفع مستوى القيادة GRIPISEVERYTHING Triangle, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1 Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB

شفرات GTA Vice City متنوعة

الشفرة كود الشفرة شفرات البلاي ستيشن شفرات الاكس بوكس الجو مشمس ALOVELYDAY R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y الجو شبه مغيم APLEASANTDAY R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X الجو ملئ بالغيوم ABITDRIEG R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X الجو عاصف CATSANDDOGS R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLE RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B الجو ملئ بالضباب CANTSEEATHING R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A تسريع كل الحركة باللعبة ONSPEED TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1 Y, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X ابطاء كل الحركة باللعبة BOOOOOORING TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1. Y, Up, Right, Down, X, RT, R تسريع الوقت LIFEISPASSINGMEBY CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y المواطنون يتقاتلون بين بعضهم FIGHTFIGHTFIGHT DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1 Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB المواطنون يقاتلونك NOBODYLIKESME Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2 Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT اظهار مستوى اقبال الشرطة عليك CHASESTAT R2, circle, up, L1, right, R1, right, up, square, triangle تحويل كل إشارات المرور للون الأخضر GREENLIGHT RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1 RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB الفتيات يلاحقن اللاعب FANNYMAGNET CIRCLE, X, L1, L1, R2, X, X, CIRCLE, TRIANGLE B, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y كل الفتيات يحملن أسلحة CHICKSWITHGUNS Right,L1,Circle,L2,Left,X,R1,L1,L1,X Right, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, LB المواطنون يحملون أسلحة OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down RT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down

شروط تنزيل لعبة gta 5 مجانا 2024

لتتمكن من تثبيت لعبة GTA وتشغيلها بسلاسة دون تهنيج الجهاز، يجب أن يفي جهازك بالمتطلبات التالية: