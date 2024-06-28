“عيش المغامرة🔥🔥” تحميل gta 5 للايفون مجانا وجميع شفرات اللاعب “عالم الجريمة ينتظرك”

عند تحميل gta 5 مجانا وتعمل 100% يمكنك الاستمتاع بلعبة تحمل مزيج ما بين التشويق وكذلك الإثارة أيضًا، حيث أنها تعتبر من أفضل وأشهر الألعاب الإلكترونية المتاحة في الوقت الحالي، وباختصار فإن اللعبة تتلخص في توفير لاعبين متنوعين وأحداث وشخصيات مختلفة، وتتميز أيضًا بتصميم جرافيك ذو جودة عالية وغير تقليدي وذلك بفضل الشركة المطورة تحت اسم “روكستار” التي بذلت أقصى مجهود في توفير لعبة واقعية ومختلفة عن باقي الألعاب الأخرى، وللمزيد من التفاصيل تابعوا معنا السطور القادمة.
تحميل gta 5 للايفون مجانا
تتمحور فكرة لعبة GTA حول رجل أمريكي يعاني من الفقر الشديد ويعيش في بيئة تجبره على اللجوء إلى الإجرام لكسب المال، ثم تبدأ هنا محاور اللعبة في عالم افتراضي حيث يمكنك العيش بأربع شخصيات مختلفة، وكل شخصية لديها مهام تختلف عن الأخرى حيث ان هذه اللعبه توفر عالم واقعي للاعب يعيش من خلاله تجربه اكثر من رائعه وتتميز بالرسومات وجرافيك عالي الجودة وهذا يجعلها من افضل الالعاب الالكترونية على الساحة.
خطوات تحميل gta 5 للايفون مجانا
إذا كنت من محبي ألعاب الفيديو المثيرة، فلا تتردد في تحميل الإصدار الجديد من لعبة Grand Theft Auto، حيث يمكنك تنزيل لعبة GTA بسهولة باتباع الخطوات التالية:
- أولاً يمكن تحميل gta 5 عبر متجر اب ستور .
- اضغط على زر “تثبيت اللعبة”.
- برجاء الانتظار بضع دقائق حتى تتأكد من تحميل اللعبة وسوف ياتيك اشعار بانهاء عمليه التحميل.
- يجب فتح اللعبة وتسجيل الدخول واتباع التعليمات والارشادات لضبط الحساب وعمل صوره واسم مناسب حسب شخصيه اللاعب.
- في النهاية يمكنك بدء اللعب الآن.
جميع شفرات gta 5 للاعب
|شفرات GTA Vice City للاعب
|كود الشفرة
|شفرات البلاي ستيشن
شفرات الاكس بوكس
|أسلحة خفيفة
|THUGSTOOLS
|R2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
|RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
|أسلحة قوية
|PROFESSIONALTOOLS
|R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT
|RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT
|أسلحة ثقيلة
|NUTTERTOOLS
|R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
|RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
|درع كامل
|PRECIOUSPROTECTION
|R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
|RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
|صحة كاملة
|ASPIRINE
|R1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
|RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
|تقليل الصحة
|ICANTTAKEITANYMORE
|RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1.
|Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB
|جعل الشرطة تطاردك
|YOUWONTTAKEMEALIVE
|R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
|RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right
|الهروب من الشرطة
|LEAVEMEALONE
|R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN.
|RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
شفرات GTA Vice City لتغيير شكل الشخصية
|الشفرة
|كود الشفرة
|شفرات البلاي ستيشن
|شفرات الاكس بوكس
|تغيير الملابس
|STILLLIKEDRESSINGUP
|RIGHT, RIGHT, LEFT, UP, L1, L2, LEFT, UP, DOWN, RIGHT
|Right, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, Right
|تغيير شخصية اللاعب لشكل لانس
|LOOKLIKELANCE
|CIRCLE, L2, LEFT, X, R1, L1, X, L1
|B, LT, Left, A, RB, LB, A, L
|تغيير شخصية اللاعب لشكل كين
|MYSONISALAWYER
|RIGHT, L1, UP, L2, L1, RIGHT, R1, L1, X, R1
|Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RB
|تغيير شخصية اللاعب لشكل جيزز
|ROCKANDROLLMAN
|DOWN, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, X, X
|Down, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, A
|تغيير شخصية اللاعب لشكل سوني
|IDONTHAVETHEMONEYSONNY
|L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2
|B, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, A
|ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتين
|WELOVEOURDICK
|R1, L2, R2, L1, RIGHT, R2, LEFT, X, SQUARE, L1
|RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LB
|تغيير شخصية اللاعب لشكل فيل
|ONEARMEDBANDIT
|RIGHT, R1, UP, R2, L1, RIGHT, R1, L1, RIGHT, CIRCLE
|Right, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, B
|تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديس
|FOXYLITTLETHING
|R2, L1, UP, L1, RIGHT, R1, Right, UP, Circle, Triangle
|RT, LB, Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, Y
|تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردو
|CHEATSHAVEBEENCRACKED
|L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2
|LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LT
شفرات GTA Vice City لإظهار المركبات والتحكم بها
|الشفرة
|كود الشفرة
|شفرات البلاي ستيشن
|شفرات الاكس بوكس
|اظهار دبابة
|PANZER
|CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE
|B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
|اظهار سيارة 1
|TRAVELINSTYLE
|UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2
|Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT
|اظهار سيارة 2
|GETTHEREQUICKLY
|DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFT
|Down, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left
|اظهار سيارة سباق 1
|GETTHEREVERYFASTINDEED
|R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1
|RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB
|اظهار سيارة سباق 2
|GETTHEREAMAZINGLYFAST
|R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2
|RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT
|اظهار سيارة دفن
|THELASTRIDE
|DOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHT
|Down, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, Right
|اظهار سيارة فرقة موسيقية
|ROCKANDROLLCAR
|R2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT
|RT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right
|اظهار سيارة قمامة
|RUBBISHCAR
|CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT
|B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right
|اظهار سيارة سريعة
|GETTHEREFAST
|RIGHT, L2, DOWN, L2, L2, X, R1, L1, CIRCLE, LEFT
|Right, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, Left
|اظهار سيارة جولف
|BETTERTHANWALKING
|CIRCLE, L1, UP ,R1, L2, X ,R1, L1, CIRCLE, X
|B, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A
|جعل السيارات مخفية
|WHEELSAREALLINEED
|Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1
|Y, LB, Y, RT, X, LB, LB
|تفجير كل المركبات
|BIGBANG
|R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1
|RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
|السيارات تمشي على الماء
|SEAWAYS
|RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2
|Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
|جعل كل السيارات وردية اللون
|AHAIRDRESSERSCAR
|CIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE.
|B, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B
|جعل كل السيارات سوداء اللون
|IWANTITPAINTEDBLACK
|CIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE.
|B, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B
|تقليل الجاذبية
|COMEFLYWITHME
|RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, DOWN, L1, R1
|Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
|جعل سيارات السباق بعجلات كبيرة
|LOADSOFLITTLETHINGS
|R1, X, TRIANGLE, RIGHT, R2, SQUARE, UP, DOWN, SQUARE
|RB, A, Y, RIGHT, RT, A, UP, DOWN, A
|رفع مستوى القيادة
|GRIPISEVERYTHING
|Triangle, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1
|Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB
شفرات GTA Vice City متنوعة
|الشفرة
|كود الشفرة
|شفرات البلاي ستيشن
|شفرات الاكس بوكس
|الجو مشمس
|ALOVELYDAY
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
|الجو شبه مغيم
|APLEASANTDAY
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
|الجو ملئ بالغيوم
|ABITDRIEG
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
|الجو عاصف
|CATSANDDOGS
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLE
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
|الجو ملئ بالضباب
|CANTSEEATHING
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
|تسريع كل الحركة باللعبة
|ONSPEED
|TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1
|Y, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X
|ابطاء كل الحركة باللعبة
|BOOOOOORING
|TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1.
|Y, Up, Right, Down, X, RT, R
|تسريع الوقت
|LIFEISPASSINGMEBY
|CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE
|B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y
|المواطنون يتقاتلون بين بعضهم
|FIGHTFIGHTFIGHT
|DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1
|Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB
|المواطنون يقاتلونك
|NOBODYLIKESME
|Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2
|Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT
|اظهار مستوى اقبال الشرطة عليك
|CHASESTAT
|R2, circle, up, L1, right, R1, right, up, square, triangle
|تحويل كل إشارات المرور للون الأخضر
|GREENLIGHT
|RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1
|RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB
|الفتيات يلاحقن اللاعب
|FANNYMAGNET
|CIRCLE, X, L1, L1, R2, X, X, CIRCLE, TRIANGLE
|B, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y
|كل الفتيات يحملن أسلحة
|CHICKSWITHGUNS
|Right,L1,Circle,L2,Left,X,R1,L1,L1,X
|Right, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, LB
|المواطنون يحملون أسلحة
|OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
|R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down
|RT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down
شروط تنزيل لعبة gta 5 مجانا 2024
لتتمكن من تثبيت لعبة GTA وتشغيلها بسلاسة دون تهنيج الجهاز، يجب أن يفي جهازك بالمتطلبات التالية:
- يجب أن لا تقل الذاكرة العشوائية (RAM) عن 4 جيجابايت.
- يجب ان يكون متوفر الاتصال بالانترنت بشكل جيد.
- يجب أن تتوفر مساحة تخزين داخلية لا تقل عن 10 جيجابايت.
- يجب تحميل ملف APK لأجهزة الأندرويد.
- يجب تحميل ملف OBB للعبة.