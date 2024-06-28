“عيش المغامرة🔥🔥” تحميل gta 5 للايفون مجانا وجميع شفرات اللاعب “عالم الجريمة ينتظرك”

نورهان محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“عيش المغامرة🔥🔥” تحميل gta 5 للايفون مجانا وجميع شفرات اللاعب “عالم الجريمة ينتظرك”
تحميل gta 5 للايفون مجانا

عند تحميل gta 5 مجانا وتعمل 100% يمكنك الاستمتاع بلعبة تحمل مزيج ما بين التشويق وكذلك الإثارة أيضًا، حيث أنها تعتبر من أفضل وأشهر الألعاب الإلكترونية المتاحة في الوقت الحالي، وباختصار فإن اللعبة تتلخص في توفير لاعبين متنوعين وأحداث وشخصيات مختلفة، وتتميز أيضًا بتصميم جرافيك ذو جودة عالية وغير تقليدي وذلك بفضل الشركة المطورة تحت اسم “روكستار” التي بذلت أقصى مجهود في توفير لعبة واقعية ومختلفة عن باقي الألعاب الأخرى، وللمزيد من التفاصيل تابعوا معنا السطور القادمة.

تحميل gta 5 للايفون مجانا

تتمحور فكرة لعبة GTA حول رجل أمريكي يعاني من الفقر الشديد ويعيش في بيئة تجبره على اللجوء إلى الإجرام لكسب المال، ثم تبدأ هنا محاور اللعبة في عالم افتراضي حيث يمكنك العيش بأربع شخصيات مختلفة، وكل شخصية لديها مهام تختلف عن الأخرى حيث ان هذه اللعبه توفر عالم واقعي للاعب يعيش من خلاله تجربه اكثر من رائعه وتتميز بالرسومات وجرافيك عالي الجودة وهذا يجعلها من افضل الالعاب الالكترونية على الساحة.

خطوات تحميل gta 5 للايفون مجانا

إذا كنت من محبي ألعاب الفيديو المثيرة، فلا تتردد في تحميل الإصدار الجديد من لعبة Grand Theft Auto، حيث يمكنك تنزيل لعبة GTA بسهولة باتباع الخطوات التالية:

  • أولاً يمكن تحميل gta 5 عبر متجر اب ستور .
  • اضغط على زر “تثبيت اللعبة”.
  • برجاء الانتظار بضع دقائق حتى تتأكد من تحميل اللعبة وسوف ياتيك اشعار بانهاء عمليه التحميل.
  • يجب فتح اللعبة وتسجيل الدخول واتباع التعليمات والارشادات لضبط الحساب وعمل صوره واسم مناسب حسب شخصيه اللاعب.
  • في النهاية يمكنك بدء اللعب الآن.

جميع شفرات gta 5 للاعب

شفرات GTA Vice City للاعبكود الشفرةشفرات البلاي ستيشن

شفرات الاكس بوكس

أسلحة خفيفةTHUGSTOOLSR2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UPRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
أسلحة قويةPROFESSIONALTOOLSR1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT

 

RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT

 

أسلحة ثقيلةNUTTERTOOLSR1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
درع كاملPRECIOUSPROTECTIONR1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP

 

RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

 

صحة كاملةASPIRINER1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
تقليل الصحةICANTTAKEITANYMORERIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1.

 

Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB

 

جعل الشرطة تطاردكYOUWONTTAKEMEALIVER1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHTRB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right
الهروب من الشرطةLEAVEMEALONER1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN. RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down

شفرات GTA Vice City لتغيير شكل الشخصية

الشفرةكود الشفرةشفرات البلاي ستيشنشفرات الاكس بوكس
تغيير الملابسSTILLLIKEDRESSINGUP RIGHT, RIGHT, LEFT, UP, L1, L2, LEFT, UP, DOWN, RIGHTRight, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, Right
تغيير شخصية اللاعب لشكل لانسLOOKLIKELANCECIRCLE, L2, LEFT, X, R1, L1, X, L1B, LT, Left, A, RB, LB, A, L
تغيير شخصية اللاعب لشكل كينMYSONISALAWYERRIGHT, L1, UP, L2, L1, RIGHT, R1, L1, X, R1Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RB
تغيير شخصية اللاعب لشكل جيززROCKANDROLLMANDOWN, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, X, XDown, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, A
تغيير شخصية اللاعب لشكل سونيIDONTHAVETHEMONEYSONNYL1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2B, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, A
ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتينWELOVEOURDICKR1, L2, R2, L1, RIGHT, R2, LEFT, X, SQUARE, L1RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LB
تغيير شخصية اللاعب لشكل فيلONEARMEDBANDIT RIGHT, R1, UP, R2, L1, RIGHT, R1, L1, RIGHT, CIRCLERight, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, B
تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديسFOXYLITTLETHINGR2, L1, UP, L1, RIGHT, R1, Right, UP, Circle, TriangleRT, LB, Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, Y
تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردوCHEATSHAVEBEENCRACKEDL1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LT

شفرات GTA Vice City لإظهار المركبات والتحكم بها

الشفرةكود الشفرةشفرات البلاي ستيشنشفرات الاكس بوكس
اظهار دبابةPANZERCIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLEB, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
اظهار سيارة 1TRAVELINSTYLEUP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2

 

Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT

 

اظهار سيارة 2GETTHEREQUICKLYDOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFTDown, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left
اظهار سيارة سباق 1 GETTHEREVERYFASTINDEEDR1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1

 

RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB

 

اظهار سيارة سباق 2GETTHEREAMAZINGLYFASTR2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT
اظهار سيارة دفنTHELASTRIDEDOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHTDown, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, Right
اظهار سيارة فرقة موسيقيةROCKANDROLLCARR2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHTRT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right
اظهار سيارة قمامةRUBBISHCARCIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHTB, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right
اظهار سيارة سريعةGETTHEREFASTRIGHT, L2, DOWN, L2, L2, X, R1, L1, CIRCLE, LEFTRight, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, Left
اظهار سيارة جولفBETTERTHANWALKINGCIRCLE, L1, UP ,R1, L2, X ,R1, L1, CIRCLE, XB, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A
جعل السيارات مخفيةWHEELSAREALLINEEDTriangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1Y, LB, Y, RT, X, LB, LB
تفجير كل المركباتBIGBANGR2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
السيارات تمشي على الماءSEAWAYSRIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
جعل كل السيارات وردية اللونAHAIRDRESSERSCARCIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE.B, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B
جعل كل السيارات سوداء اللونIWANTITPAINTEDBLACKCIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE.B, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B
تقليل الجاذبيةCOMEFLYWITHMERIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, DOWN, L1, R1Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
جعل سيارات السباق بعجلات كبيرةLOADSOFLITTLETHINGSR1, X, TRIANGLE, RIGHT, R2, SQUARE, UP, DOWN, SQUARERB, A, Y, RIGHT, RT, A, UP, DOWN, A
رفع مستوى القيادةGRIPISEVERYTHINGTriangle, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB

شفرات GTA Vice City متنوعة

الشفرةكود الشفرةشفرات البلاي ستيشنشفرات الاكس بوكس
الجو مشمسALOVELYDAYR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLERT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
الجو شبه مغيمAPLEASANTDAYR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARERT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
الجو ملئ بالغيومABITDRIEGR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARERT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
الجو عاصفCATSANDDOGSR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLERT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
الجو ملئ بالضبابCANTSEEATHING R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, XRT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
تسريع كل الحركة باللعبةONSPEEDTRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1Y, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X
ابطاء كل الحركة باللعبةBOOOOOORING TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1.Y, Up, Right, Down, X, RT, R
تسريع الوقتLIFEISPASSINGMEBYCIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLEB, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y
المواطنون يتقاتلون بين بعضهمFIGHTFIGHTFIGHTDOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB
المواطنون يقاتلونكNOBODYLIKESMEDown, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT
اظهار مستوى اقبال الشرطة عليكCHASESTATR2, circle, up, L1, right, R1, right, up, square, triangle
تحويل كل إشارات المرور للون الأخضرGREENLIGHTRIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB
الفتيات يلاحقن اللاعبFANNYMAGNETCIRCLE, X, L1, L1, R2, X, X, CIRCLE, TRIANGLEB, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y
كل الفتيات يحملن أسلحةCHICKSWITHGUNSRight,L1,Circle,L2,Left,X,R1,L1,L1,XRight, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, LB
المواطنون يحملون أسلحةOURGODGIVENRIGHTTOBEARARMSR2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, DownRT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down

شروط تنزيل لعبة gta 5 مجانا 2024

لتتمكن من تثبيت لعبة GTA وتشغيلها بسلاسة دون تهنيج الجهاز، يجب أن يفي جهازك بالمتطلبات التالية:

  • يجب أن لا تقل الذاكرة العشوائية (RAM) عن 4 جيجابايت.
  • يجب ان يكون متوفر الاتصال بالانترنت بشكل جيد.
  • يجب أن تتوفر مساحة تخزين داخلية لا تقل عن 10 جيجابايت.
  • يجب تحميل ملف APK لأجهزة الأندرويد.
  • يجب تحميل ملف OBB للعبة.
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معلومات الكاتب
نورهان محمد

كاتبة محتوى أخباري في موقع البديل أتابع كل جديد، لدي خبرة تتعدى 8 سنوات استطيع عرض الخبر بشكل مبسط والاعتماد على المواقع الرسمية.

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