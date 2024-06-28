الظهور فى هذا الموعد!!.. خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024 عبر موقع نتائجنا

Rania تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
الظهور فى هذا الموعد!!.. خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024 عبر موقع نتائجنا

زادت عمليات البحث مؤخر بين الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الثالث المتوسط لعام 2024 وإن نتائج الثالث المتوسط تعتبر من أبرز النتائج المطلوبة خلال الساعات الأخيرة وأعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور نتائج الامتحانات بعد الانتهاء من جميع عمليات التصحيح والمراجعة التي استمرت طوال الفترة الأخيرة ويتم التعامل مع عمليات التصحيح وتسجيل درجات الطلاب بدقة فائقة لضمان توفير الدرجات الصحيحة لجميع الطلاب وفي السطور التالية، وسوف نوضح لكن فى هذا المقال كيفية استعلام نتائج الثالث المتوسط فور ظهورها إلكترونيًا.

خطوات استعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024

ينتظر العديد من طلاب وطالبات الثالث المتوسط في الساعات الأخيرة ظهور نتائج الامتحانات، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية أن عملية ظهور النتائج تأخذ وقت بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة وتم الإعلان عن نتائج أولية تشير إلى ارتفاع نسبة نجاح الطلاب مقارنة بالأعوام السابقة، وفيما يلي خطوات استعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024:

  • قم بزيارة موقع نتائجنا من هنا.
  • اختر نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024.
  • حدد المحافظة التي يتبع لها الطالب.
  • اضغط على زر استعلام.
  • ستظهر نتيجة الطالب على الفور.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط

أعلنت وزارة التربية العراقية أن موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط سيكون خلال الأيام القليلة القادمة قبل نهاية شهر يونيو 2024 وكان من المتوقع أن تعلن نتائج الثالث المتوسط بعد عيد الأضحى المبارك، حيث تعمل الوزارة بكافة الجهود لاستكمال عمليات التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب بشكل إلكتروني عبر موقع نتائجنا الرسمي.

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Rania

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