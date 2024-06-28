“بإشارة قوية”.. نزل تردد قناة كراميش الجديد بيبي 2024 وضحك أطفالك بلا توقف

قناة كراميش من أكثر القنوات الفضائية المحببة لملايين الأطفال، حتى أنها أخذت ضجة كبيرة في الأونة الأخيرة وأصبحت هي من أكثر القنوات التي يبحث عنها ملايين المتابعين في دول العالم، وعليه فيمكنك العمل على تنزيل التردد الجديد للقناة ومشاهدة كل ما هو جديد وحصري، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة كراميش 2024

مع حلول إجازة الصيف، فإنه أصبح من السهل إمكانية القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة كراميش بيبي الجديد، ومشاهدة كل ما هو جديد وحصري، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي للقناة “11430”.

معامل الترميز فهو “27500”.

معامل تصحيح الخطأ “⅚.

استقطاب القناة “رأسي”.

نزل قناة كراميش أطفال 2024

حتى أن تتمكن من مشاهدة كل ما تقدمه القناة من محتوى طفولي مميز سواء كانت أفلام ومسلسلات كرتونية، بالإضافة إلى أن القناة تنقل كذلك البرامج الطفولية المميزة، وذلك بإتباع البيانات التاليه:-

القمر الصناعي لقناة كراميش “العرب سات”.

في حين أن التردد الخاص بالقناة “11390”.

معامل الترميز للقناة فهو 27500.

استقطاب القناة عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.

خطوات استقبال قناة كراميش أطفال

هناك بعض الخطوات لكي تتمكن من تنزيل قناة كراميش أطفال، ومشاهدة كل ما هو جديد وحصري، وفقًا للاتي:-