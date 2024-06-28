moe.edu.kw رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2024 الكويت عبر موقع التربية الكويتية

يبحث عدد كبير من الطلاب عن رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2024 الكويت ، الذي أعلنت عنه وزارة التربية الكويتية تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وتجنب الذهاب للمدارس أو التعرض للإزحام والتكدس خاصة في ظل الأجواء الحارة التي تضرب البلاد خلال الأيام الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2024 الكويت .

نتائج الثانوية العامة 2024 الكويت

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالكويت عن الإنتهاء من رفع نتائج الثانوية العامة 2024 الكويت، على الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الطلاب الإستعلام عنها بكل سهولة ويسر ، وأشارت الوزارة إلى أن الطلاب أنهوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 وسط متابعة من قبل الوزارة ليتم التحقق من سير عمليات التصحيح دون حدوث أي أخطاء في عملية رصد وتجميع الدرجات .

وأشار مصدر مسؤول بوزارة التعليم الكويتية إلى أن نتائج الثانوية العامة 2024 الكويت سوف تكون متاحة أمام الطلاب بداية من صباح يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، وأضاف إلى أن الطلاب سوف يمكنهم الإستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم الكويتية وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2024 الكويت