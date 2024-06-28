“سجل من هنا” .. رابط موقع التسجيل للعمل في الإنتخابات رئاسية 2024 بالجزائر

يسعى المواطنون الجزائريون بنشاط للحصول على فرصة المشاركة في العملية الانتخابية لعام 2024، وقد فتحت السلطات الباب أمامهم من خلال منصة حفاظ الأمانة، وذلك استجابة لقرار تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية قد اختارت يوم السابع من سبتمبر لعام 2024 لإجراء هذا الاستحقاق الهام، متقدمة بذلك ثلاثة أشهر عن الميعاد المحدد سابقا.

موقع التسجيل للعمل في الانتخابات 2024

إذا كنت تطمح للمساهمة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية للعمل عبر منصة حفاظ الأمانة، فإن الفرصة متاحة ابتداء من 7 سبتمبر 2024، يمكنك الدخول في هذه العملية الديمقراطية الشفافة والنزيهة عبر الخطوات التالية:

في البداية قم بزيارة منصة حفاظ الأمانة الإلكترونية للتطوع. بعدها انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية. ثم أدخل المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة، والتي تشمل الرقم التعريفي الوطني، الاسم الكامل، تاريخ الولادة، وغيرها. بعدها يجب التحقق من صحة المعلومات المدخلة، ثم اضغط على خيار ‘التالي’. بعد ذلك ستعرض لك المنصة تفاصيل تتعلق بالمؤهلات العلمية والمهنية. واخيرا بعد التأكد من صحة كل البيانات، أدخل رمز التحقق واضغط على ‘تسجيل’ لإتمام العملية.

ما هي شروط التطوع في العملية الرئاسية ؟

لقد حددت السلطات الجزائرية مجموعة من المعايير الأساسية التي يجب أن تتوفر في الأفراد الراغبين في التطوع للمشاركة في العملية الإنتخابية الرئاسية، وذلك لضمان سير العملية بكل نزاهة وشفافية، وإليك تفصيل هذه الشروط المعززة: