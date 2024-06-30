تحديث واتساب عمر الوردي APP ضـــد الحظـــر ( UPLOAD whatsapp omar ⭐⭐⭐).. مزايا مبهرة حصلها فـورا

يتساءل العديد من الأشخاص عن خطوات تحميل واتساب عمر الوردي وهو من نسخ الواتساب التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة وهي تقدم العديد من المزايا وذلك ما يجعل الجميع يرغب في تحميله، ولكن يجب العلم أن تلك النسخة غير رسمية وهذا قد يؤثر سلبا على جهازك لذلك يجب توخي الحذر، وهذا ما سنتحدث عنه في السطور القادمة.

واتساب عمر الوردي

يقدم واتساب عمر الوردي العديد من المزايا والتي من أبرزها:

يمكنك من خلاله إخفاء أخر الظهور الخاص بك وهذا يجعلك تقوم بفتح التطبيق دون علم أصدقائك.

يوفر ميزة مشاهدة الحالة دون أن يعرف صاحبها.

يمكنك التحكم في اشعارات التطبيق.

يمكنك إخفاء قراءة الرسائل وهذا من خلال تفعيل ميزة إخفاء الخطين الأزرق.

من أبرز ما يميزه أنه يمكنك حفظ الحالات على جهازك بكل سهولة دون الحاجة إلى طلبها من صديقك.

يمكنك تغيير أيقونة التطبيق.

التحكم في واجهة التطبيق.

إمكانية تعديل الرسائل بعد إرسالها.

يمكنك إخفاء المحادثات التي ترغب في أن لا يراها أحد.

مشاركة عدد أكبر من الصور وبدقة عالية.

مشاهدة الرسائل بعد حذفها.

خطوات تحميل واتساب عمر الوردي

عند تحميل واتساب عمر الوردي قم بفتح متصفح الويب وتحميله من خلاله ولكن يجب استخدام متصفح آمن كما ننصحك أيضا بتنزيل برنامج الفيروسات وذلك لأن واتساب عمر من التطبيقات المعدلة وهذا يعني أنه يحمل فيروسات إلى الجهاز، كما أنه مصمم من قبل أشخاص وهذا قد يجعل شخص آخر يقوم بقراءة المحادثات الخاصة بك.