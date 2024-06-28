رابط استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 جميع محافظات العراق

كشفت وزارة التربية العراقية، عن اقتراب نتائج الثالث متوسط الدور الأول، بمختلف الكشوفات التي تشمل العديد من المحافظات العراقية، فضلاً عن أن الوزارة بذلت قصارى جهدها في الوقت الحالي من الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة التي استمرت لفترة شهر كامل، إلا أن التأخير جاء بسبب أهمية هذه المرحلة التي يمر بها مئات الطلاب والطالبات في مختلف دول العراق، مع مراعاة بأن النتائج تم رصد درجاتها بكل دقة ووضوح لضمان حصول كل طالب على ما يستحقه.

كيفية الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور أول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول، وفقًا لما يلي:-

أن تنتقل إلى موقع وزارة التربية.

ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي في خانة تسجيل الدخول.

مع اختيار المرحلة الدراسية التي ترغب في الاستعلام عنها.

كذلك يتم إدخال رقم الجلوس واسم الطالب.

مع اختيار المحافظة المقيم بها الطالب.

النقر على أيقونة “بحث” أو “استخراج”.

ليتم في النهاية عرض كشوفات نتائج الثالث متوسط.

استعلام النتائج عبر موقع نتائجنا الإلكتروني

تتمثل أهم خطوات القيام بالإستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، كما يأتي:-