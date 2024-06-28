“أحداث جديدة مشوقة“ مشاهدة مسلسل تل الرياح الحلقه 129 مترجمة بجودة hd قصة عشق

اقترب موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل تل الرياح مما جعل جميع المشاهدين يتساءلوا حول تفاصيل مسلسل تل الرياح الحلقه 129 وهو من الأعمال التركية الناجحة حيث أنه رصد أكبر نسبة متابعة وذلك يعود إلى تفاصيل المسلسل الشيقة حيث أنه يتابعه عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول العربية، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل تل الرياح الحلقه 129

تدور قصة مسلسل تل الرياح حول باران وديلان الذين تزوجوا رغما عنهم وكان الهدف وراء ذلك الزواج هو الصلح بين عائلتهم حيث أنه يوجد خلاف دام أعوام بين للعائلتين، ولكن في إحدى حلقات المسلسل سوف تشهد اختطاف ديلان وذلك بداية الحب بين ديلان وباران حيث أن باران سوف يبذل كل ما بوسعه من أجل استرجاع ديلان وبعد عودتها مع تطور الأحداث سوف ينشأ بينهم قصة حب قوية، من المقرر أن الحلقة الجديدة سوف تشهدها تطورات عديدة.

موعد عرض مسلسل تل الرياح الحلقه 129

يتم عرض مسلسل تل الرياح بنظام حلقة واحدة كل أسبوع وتلك الحلقة يتم عرضها يوم الإثنين وذلك يكون الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ويعرض في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية وذلك على قناة كانال 7، ويمكنك أيضا متابعة المسلسل بدون فاصل إعلاني من خلال منصة ديلي موشن.

تردد قناة كانال 7

إذا كنت ترغب في مشاهدة حلقات مسلسل تل الرياح كاملة قم بتنزيل قناة كانال 7 وهذا باستخدام التردد الآتي: