ما هو موعد إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية دفعة يوليو 1445

برنامج حساب المواطن أفاد عبر منصة إكس بأن تاريخ تحويل الأموال للمستفيدين لشهر يوليو 1445 سيكون في الموعد المحدد، حيث تم الإعلان عن ذلك عقب تحديد الأهلية قبل يومين، ويتم الإيداع شهريا في اليوم العاشر، مع إمكانية التغيير إذا تزامن ذلك مع عطلة أو إجازة، حيث يعدل الموعد إلى اليوم السابق أو التالي.

موعد إيداع حساب المواطن

أكدت خدمة المستفيدين لبرنامج حساب المواطن من خلال منصة إكس على الجدول الزمني الدقيق لإيداع دفعة يوليو، وتصرف هذه الدفعة في اليوم العاشر من يوليو، الذي يتوافق مع يوم الأربعاء، وبالنسبة للأهلية، فإنها تحدد بين اليوم الخامس والعشرين من الشهر وحتى نهايته، كما يمكن الإستعلام عن الأهلية بإتباع الخطوات التالية:

زيارة الرابط: انتقل إلى الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن. التسجيل: أدخل اسم المستخدم، كلمة المرور، والرمز التأكيدي للدخول. الوصول للحساب: بمجرد الدخول إلى حسابك الشخصي، اضغط على خيار ‘حالة الاستحقاق’. الإطلاع على التفاصيل: ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بأهلية الحساب.

كيفية اعتراض حساب المواطن

بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، سيستمر تقديم الدعم المالي الإضافي ضمن برنامج الدعم حتى انقضاء العام الجاري، ولضمان الشفافية والعدالة، يمكن للمستفيدين تقديم اعتراضاتهم على قرارات الأهلية وفقا للإجراءات الآتية: