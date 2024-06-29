الطريقة الوحيدة ✅…استعلام نتائج تاسع اليمن برقم الجلوس عبر الاتصال بهذه الأرقام

استعلام نتائج تاسع اليمن برقم الجلوس أحد الأمور الأكثر بحثًا في اليمين، وذلك يرجع إلى اقتراب موعد ظهور نتيجة الصف التاسع حيث تعمل وزارة التربية على متابعة سير عملية التصحيح بالإضافة إلى رصد الدرجات بكل دقة وشفافية وقد تم بالفعل الرصد في بعض الإدارات التعليمية حتى تتأكد الوزارة من أن الطلاب قد حصلوا على حقهم، كما وفرت الوزارة إمكانية معرفة النتائج من خلال منصة وزارة التعليم إلكترونيًا عن طريق رقم الطالب واسمه.

خطوات استعلام نتائج تاسع اليمن برقم الجلوس

وفرت وزارة التربية اليمنية إمكانية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع من خلال موقع الوزارة، والاستعلام يكون عبر اتباع مجموعة من الخطوات تتمثّل في الآتي:

التوجه إلى وزارة التربية اليمنية.

قم بالنقر على (الخدمات الإلكترونية).

اضغط (نتائج الطلاب).

حدد (نتائج الصف التاسع 2024).

اختر (الدور الأول).

ابدأ في إدخال التالي:

الاسم. رقم الجلوس.

انقر (عرض النتيجة).

عند ظهور النتيجة ستجد أسفل اسم الطالب كافة المواد والدراجات التي حصل عليها الطالب، بالإضافة إلى المجموع الشامل والتقدير النهائي.

أما في حالة أنها لازالت لم تعتمد من قبل وزارة التربية، فسوف يظهر أن النتيجة قيد الإنتظار أو قريبًا.

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024

قامت وزارة التربية اليمنية بتجهيز العديد من الطرق التي تساعد الطلاب في معرفة النتائج للصف التاسع، وأحد هذه الطرق عبر اتباع النقاط التالية: