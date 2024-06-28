“2000 كوينز هدية” تحميل اي فوتبول 2024 لأجهزة الأندرويدر واحصل على الجوائز المجانية “عيش الواقع وجمع الفريق”

تحميل اي فوتبول 2024 من أكثر الألعاب التي يكون عليها إقبال كبير، فهي من ضمن ألعاب كرة القدم وهذه اللعبة تعمل على الواقعية والعنف أثناء اللعب مما تؤدي إلى التشويق بصفة مستمرة، حيث يتواجد بها رسومات رائعة وميكانيكا بشهرة دقيقة من خلال أول إصدار لها في سنة 2001، قد استمرت هذه اللعبة بتطوير نفسها بصورة سريعة حتى تمكنت بجذب اللاعبين في جميع أنحاء العالم، وتكون من الخيارات المفضلة لدى لاعبي الكرة فلذلك اتبع الخطوات التالية حتى تتعرف على أهم الخطوات التي تخص تحميل لعبة فوتبول.

تحميل اي فوتبول 2024

يمكنك أن تقوم بتحميل لعبة فوتبول من خلال هذه الخطوات وهي:

أولًا قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بالتنزيلات وهو جوجل بلاي.

قم بالضغط علعيشى كلمة بحث واكتب اسم اللعبة من خلال خانة البحث.

قم بالضغط على كلمة تثبيت حتى تتمكن من تنزيلها على جهازك.

انتظر قليلًا حتى يتم تثبيت اللعبة ثم اضغط عليها حتى تبدأ اللعب من خلالها.

ما هي الهدايا الخاصة بلعبة فوتبول

يتواجد العديد من الهدايا وأيضًا المكافآت التي تقدمها لعبة فوتبول ومن أهمها ما يلي:

تعمل اللعبة بتقديم هدايا كبيرة جدًا للاعبين 280,000 جيجا بايت وهذه من أكثر الهدايا التي تقدمها.

كما تقدم 200 كوين للاعب مما تعمل على تعزيز اللعب بصورة إضافية.

تقدم اللعبة مكافأة عندما يقوم اللاعب بالتسجيل إلى اللعبة لأول مرة بالإضافة إلى ذلك أنه سوف يحصل اللاعب على هدايا كثيرة عندما يكون بالدخول لمدة سبع مرات خلال الفترة نفسها.

أوقات توزيع الجوائز

المكافأة الأولى في 20 من شهر يونيو.

إنما المكافأة الثانية تكون في 27 من شهر يونيو.

المكافأة الثالثة تكون يوم 4 من شهر يوليو.

المكافأة الرابعة والأخيرة تكون يوم 11 من شهر يوليو.

تحديث اي فوتبول v3.6.0 بيس

يمكنك أن تقوم بتحديث هذه اللعبة من خلال عدة خطوات وهي: