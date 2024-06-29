شوكت.. خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 وموعد الاعلان عن النتائج

تزايدت عمليات البحث بشكل كبير بين جميع طلاب الثالث متوسط الدور الأول عن نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع “نتائجنا”، حيث بدأت الإجراءات لظهور النتائج في جميع المحافظات العراقية، هذا الأمر أدى إلى زيادة التساؤلات بين الأهالي والطلاب حول موعد ظهور النتائج وكيفية استعلامها.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024:

قم بزيارة موقع الوزارة الرسمي.

ثم اختر قسم النتائج للثالث المتوسط.

بعد ذلك حدد الدور الأول للثالث المتوسط.

ثم أدخل البيانات المطلوبة مثل اسم الطالب والرقم الامتحاني.

بعد ذلك اضغط على زر “استعلام”.

ستظهر النتائج في غضون ثوانٍ.

موعد نتائج الثالث متوسط 2024

هناك الكثير من الطلاب يتساءلون عن موعد صدور نتائج الصف الثالث متوسط، وتشير مصادر موثوقة إلى أن النتائج قد تصدر خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة عبر موقع نتائجنا results.mlazemna، حيث أوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات في جميع المحافظات، وسيتم رفعها خلال الساعات القادمة.

ستقوم وزارة التربية العراقية بنشر النتائج على موقعها الإلكتروني الرسمي أو عبر موقع نتائجنا results.mlazemna فور الانتهاء من عمليات التدقيق والمراجعة واعتمادها من قبل وزير التربية، يمكن للطلاب متابعة إعلانات وزارة التربية على المواقع الإلكترونية والصحف الرسمية للحصول على آخر التحديثات حول موعد إعلان النتائج.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط عبر نتائجنا

إليكم خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط عبر نتائجنا: