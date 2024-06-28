نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 تُعلن رسميًا عبر موقع وزارة التربية الوطنية bem.onec.dz

شهد محرك البحث في الآونة الأخيرة عمليات بحث مكثفة عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط 2024 في الجزائر، حيث أن طلاب البكالوريا يرغبون في معرفة نتائج امتحاناتهم، وقد قامت وزارة التربية الوطنية بتوضيح أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في الساعات القادمة، لذا يجب على الطلاب متابعة الأخبار في هذه الساعات، كذلك فإنه يمكنهم استخراج النتائج الخاصة بهم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، وسوف نقوم بالتعرف على جميع الأمور المتعلقة بعرفة هذه النتيجة خلال مقالنا.

نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط

يمكن الحصول على نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط بكل سهولة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية الجزائرية، وسوف نتعرف معًا على طريقة وخطوات الحصول على هذه النتيجة فيما يلي:

أولًا يتم الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة التربية الوطنية.

بعد ذلك قم باختيار نتائج شهادة التعليم المتوسط

ثم سجل الرقم السري للطالب المراد معرفة نتيجته.

بعدها قم بإدخال رقم التسجيل.

وأخيرًا انقر على الزر الخاص بعرض النتيجة.

وزارة التربية الوطنية نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط

يمكن لجميع الطلاب أن يقوموا بالاستعلام عن النتائج الخاصة بشهادة التعليم المتوسط بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية الجزائرية، كذلك فإن عملية التصحيح وفحص النتائج الخاصة بالامتحانات تتم من خلال الموقع بكل نزاهة وشفافية، وسوف نوضح لكم خطوات الاستعلام وأيضًا استخراج النتائج من خلال الموقع فيما يلي:

أولًا يقوم الطالب بالدخول إلى موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات.

بعد ذلك يقوم بتحديد قسم نتائج البيان لعام

بعدها يتم تعبئة الرقم الخاص بتسجيل الطالب، وأيضًا الرقم السري داخل الحقول المخصصة لهم.

ثم قم بالإجابة على السؤال المعروض حتى تتم عملية التحقق بنجاح.

وأخيرًا ينبغي الضغط على الخيار الخاص بالنتيجة وسوف يتم إظهار النتائج بشكل فوري أمامك، وذلك من حيث التقدير العام والمعدل.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط عبر SMS

كذلك يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر الرسائل النصية، وذلك من خلال القيام بارسال هذا الكود (*567#) بعدها سوف يتم عرض مجموعة من الخطوات يجب اتباعها بصورة صحيحة، وعند الانتهاء سوف تظهر النتيجة أمامك بشكل فوري.