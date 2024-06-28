شروط التسجيل في جامعة الملك عبد العزيز 1446 ومواعيد التقديم

يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة عن مواعيد التقديم لفي جامعة الملك عبد العزيز 1446، والتي تعتبر واحدة من أعرق وأقدم الجامعات في المملكة. تتميز هذه الجامعة بتقديمها لفرص تعليمية متنوعة تسمح للطلاب بدراسة أكثر من تخصص في نفس الوقت، مما يعمل على توسيع آفاقهم العلمية واكتساب مهارات متعددة.

مواعيد التقديم في جامعة الملك عبد العزيز 1446

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز عن بدء فتح باب التسجيل لبرنامج القبول للعام الجامعي الجديد 1446، وذلك وفق الجدول الزمني التالي:

يبدأ التقديم “يوم الإثنين” الموافق للثاني من شهر محرم 1446هـ، الذي يصادف الثامن من يوليو 2024م.

ينتهي موعد التقديم “يوم الخميس” الموافق للثاني عشر من شهر محرم 1446هـ، الذي يصادف الثامن عشر من يوليو 2024م.

كما أعلنت الجامعة أن إعلان النتائج سيكون “يوم الإثنين” الموافق للسادس عشر من شهر محرم 1446هـ، الذي يصادف الثاني والعشرين من يوليو 2024م.

شروط التسجيل في جامعة الملك عبد العزيز

حددت جامعة الملك عبد العزيز 1446 مجموعة من المعايير الأساسية لقبول الطلاب، وتشمل هذه الشروط ما يلي: