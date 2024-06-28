شروط التسجيل في جامعة الملك عبد العزيز 1446 ومواعيد التقديم

يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة عن مواعيد التقديم لفي جامعة الملك عبد العزيز 1446، والتي تعتبر واحدة من أعرق وأقدم الجامعات في المملكة. تتميز هذه الجامعة بتقديمها لفرص تعليمية متنوعة تسمح للطلاب بدراسة أكثر من تخصص في نفس الوقت، مما يعمل على توسيع آفاقهم العلمية واكتساب مهارات متعددة.
مواعيد التقديم في جامعة الملك عبد العزيز 1446
أعلنت جامعة الملك عبد العزيز عن بدء فتح باب التسجيل لبرنامج القبول للعام الجامعي الجديد 1446، وذلك وفق الجدول الزمني التالي:
- يبدأ التقديم “يوم الإثنين” الموافق للثاني من شهر محرم 1446هـ، الذي يصادف الثامن من يوليو 2024م.
- ينتهي موعد التقديم “يوم الخميس” الموافق للثاني عشر من شهر محرم 1446هـ، الذي يصادف الثامن عشر من يوليو 2024م.
- كما أعلنت الجامعة أن إعلان النتائج سيكون “يوم الإثنين” الموافق للسادس عشر من شهر محرم 1446هـ، الذي يصادف الثاني والعشرين من يوليو 2024م.
شروط التسجيل في جامعة الملك عبد العزيز
حددت جامعة الملك عبد العزيز 1446 مجموعة من المعايير الأساسية لقبول الطلاب، وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون “المتقدم” سعودي الجنسية للتقديم في الجامعة.
- يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على “شهادة الثانوية العامة” أو ما يعادلها.
- لا يجوز قبول المتقدمين الذين تم فصلهم من جامعات أخرى.
- يلزم اجتياز المتقدم لاختبار القدرات والاختبار التحصيلي للمسار العلمي بالدرجة المطلوبة.
- يجب ألا تقل درجة المتقدم في “اختبار التوفل” عن 79%.
- يُطلب من المتقدم الحصول على درجة لا تقل عن 6 في اختبار اللغة الإنجليزية الدولي.
- يتعين تقديم ثلاث خطابات توصية من أساتذة أشرفوا على الأبحاث التي قام بها المتقدم.
- يجب تقديم خطاب توضيحي يبين الأهداف من الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز.
- يُطلب تقديم السجل الأكاديمي الرسمي للطالب.
- في حال كان المتقدم يعمل، يجب تقديم موافقة جهة العمل على دراسته بالجامعة.
- يشترط أن يكون معدل الطالب 3.5 من 4 على الأقل للقبول، مع العلم أن المعدل الحالي للقبول هو 3.7.