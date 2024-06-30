مبروك النجاح للجميع .. استخراج نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024 بدون رقم امتحاني

هناك الكثير من الطلاب يريدون أن يطلعوا على كل نتائج الثالث متوسط في مدينة العراق وقد قالت وزاره التربية والتعليم العراقية أنها سوف تتمكن من استخراج نتائج الثالث متوسط بالعراق بشكل إلكترونيا من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الوزارة الرسمي الذي تم فتحه من جانبه لكل الطلبة والطالبات، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة الاستخراج عن تلك النتائج وطريقة الاستعلام عنها.

استخراج نتائج الثالث متوسط بالعراق

اذا كنت ترغب في الحصول على رابط استخراج نتائج الثالث متوسط بالعراق يمكنك أن تقوم بمتابعة تلك الخطوات التالية:

في البداية الأمر يمكنك أن تقوم بالتسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية عندما تقوم بالضغط على رابط التسجيل من هنا مباشرة.

اختار منها أيقونة نتائج الصف الثالث المتوسط ثم بعد ذلك اكتب رقم الامتحان الخاص بالطالب بشكل صحيح.

اضغط هنا على أيقونة الاستعلام ثم بعد ذلك قم بالانتظار بعض الوقت ليتم ظهور كل درجاتك ومجموعك الكلي بكل سهولة.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية في الفترة القادمة على إعلان الموعد ظهور النتيجة التي تم تحديده من جانبها لكي يتمكن الطلاب والطالبات الحصول على كل النتائج الثالث متوسط 2024 بشكل إلكتروني، فيمكن لجميع الطلاب أن يطلعوا على نتيجتهن بكل سهولة واليسر بواسطة التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية الذي تم انفاقه من جانبها للطلاب، ومن الأمور المعروفة أنه يمكنك أن تقوم بالاطلاع على نتيجتك من خلال إدخال رقم الامتحان الخاص بك في المكان المخصص للاستعلام، فيمكنك أن تتعرف على النتيجة الآن بشكل إلكتروني بواسطة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب