تحميل حالات الأصدقاء.. كيفية تنزيل وتثبيت الواتساب الذهبي والتمتع بأفضل المميزات الجديدة

واتساب الذهبي هو نسخة معدلة من تطبيق المراسلة الشهير واتساب، يقدم العديد من الميزات الإضافية التي لا تتوفر في الإصدار الرسمي و سنتعرف علي كيفية تحميل وتثبيت واتساب الذهبي بأمان على جهازك وهو تطبيق غير رسمي يعتمد على الكود المصدري لتطبيق واتساب الرسمي، ولكنه يأتي بميزات إضافية مثل إمكانية إخفاء آخر ظهور وخيارات تخصيص واجهة المستخدم وإرسال ملفات بحجم أكبر وتحميل حالات الأصدقاء وإخفاء علامة الصح الزرقاء وعلامة كتابة.

كيفية تحميل وتثبيت واتساب الذهبي

ابحث عن موقع موثوق لتحميل ملف APK لواتساب الذهبي وتأكد من أنك تقوم بتحميل الملف من مصدر آمن لتجنب البرمجيات الخبيثة.

قم بتحميل ملف APK لواتساب الذهبي من الموقع الموثوق الذي اخترته.

بعد انتهاء التحميل، افتح ملف APK واتبع التعليمات لتثبيت التطبيق على جهازك.

بعد التثبيت، افتح واتساب الذهبي وسجل الدخول باستخدام رقم هاتفك و ستتلقى رمز التحقق عبر رسالة نصية.

إذا كنت قد أخذت نسخة احتياطية من محادثاتك، يمكنك استعادتها أثناء عملية الإعداد الأولي.

مزايا واتساب الذهبي

من أهم مزايا واتساب الذهبي منها ما يلي: