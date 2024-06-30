هسه ✅ نتائج الثالث المتوسط بغداد الرصافة ٢ والكرخ ١و٢و٣ بالرقم الامتحاني تليگرام

نتائج الثالث المتوسط بغداد التي اقترب موعد ظهورها وفقًا لبيان وزارة التربية العراقية، حيث أن الوزارة قامت بتوضيح أن كافة النتائج في مختلف المحافظات في دولة العراق قد اقتربت من الظهور ويرجع ذلك إلى أن التصحيح ورصد الدرجات يتم بكل دقة وسرعة حتى تظهر النتائج ويطمئن الطلاب وأولياء الأمور بالإضافة إلى ذلك حوصت الوزارة على أن يقوم بالتصحيح نخبة من أفضل الاستاذة في البلاد، كما وفرت الوزارة إمكانية تقديم اعتراض على النتائج فور ظهورها حتى يحصل الطلاب على حقهم.

نتائج الثالث المتوسط بغداد 2024

عملت وزارة التربية العراقية على توفير موقعها الإلكتروني وأيضًا منصة نتائجنا لتسهيل معرفة النتيجة، وتكون طريقة الاستعلام عبر منصة نتائجنا من خلال الخطوات التالية:

قم بالضغط على رابط منصة نتائجنا.

انقر (نتائج الثالث المتوسط).

ابحث عن محافظة (بغداد).

أمام المحافظة ستجد خانة لحالة النتيجة، وأخرى من أجل تنزيلها.

عند إصدار النتائج رسميًا، في الحالة سيكون (تم الرفع)، لذلك في التنزيل قم بالنقر على تنزيل النتيجة.

بعد تحميل نسخة النتيجة Pdf، ابدأ في البحث عن نتيجة الطالب من خلال اسمه أو رقمه الامتحاني.

يمكنك أيضًا الحصول على نسخة ورقية عبر اختيار طباعة.

أما إذا ظهر في الحالة (قيد الإنتظار)، وفي التنزيل (قريبًا) ذلك يعني أن النتيجة لم تعتمد من قبل الوزارة للان.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بغداد 2024

وفرت وزارة التربية موقعها من أجل الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في مختلف المحافظات في دولة العراق، وخطوات الاستعلام كما يلي: