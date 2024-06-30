هسه ✅ نتائج الثالث المتوسط بغداد الرصافة ٢ والكرخ ١و٢و٣ بالرقم الامتحاني تليگرام

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
هسه ✅ نتائج الثالث المتوسط بغداد الرصافة ٢ والكرخ ١و٢و٣ بالرقم الامتحاني تليگرام
نتائج الثالث المتوسط بغداد

نتائج الثالث المتوسط بغداد التي اقترب موعد ظهورها وفقًا لبيان وزارة التربية العراقية، حيث أن الوزارة قامت بتوضيح أن كافة النتائج في مختلف المحافظات في دولة العراق قد اقتربت من الظهور ويرجع ذلك إلى أن التصحيح ورصد الدرجات يتم بكل دقة وسرعة حتى تظهر النتائج ويطمئن الطلاب وأولياء الأمور بالإضافة إلى ذلك حوصت الوزارة على أن يقوم بالتصحيح نخبة من أفضل الاستاذة في البلاد، كما وفرت الوزارة إمكانية تقديم اعتراض على النتائج فور ظهورها حتى يحصل الطلاب على حقهم.

نتائج الثالث المتوسط بغداد 2024

عملت وزارة التربية العراقية على توفير موقعها الإلكتروني وأيضًا منصة نتائجنا لتسهيل معرفة النتيجة، وتكون طريقة الاستعلام عبر منصة نتائجنا من خلال الخطوات التالية:

نتائج الثالث المتوسط بغداد 2024
نتائج الثالث المتوسط بغداد 2024
  • قم بالضغط على رابط منصة نتائجنا.
  • انقر (نتائج الثالث المتوسط).
  • ابحث عن محافظة (بغداد).
  • أمام المحافظة ستجد خانة لحالة النتيجة، وأخرى من أجل تنزيلها.
  • عند إصدار النتائج رسميًا، في الحالة سيكون (تم الرفع)، لذلك في التنزيل قم بالنقر على تنزيل النتيجة.
  • بعد تحميل نسخة النتيجة Pdf، ابدأ في البحث عن نتيجة الطالب من خلال اسمه أو رقمه الامتحاني.
  • يمكنك أيضًا الحصول على نسخة ورقية عبر اختيار طباعة.
  • أما إذا ظهر في الحالة (قيد الإنتظار)، وفي التنزيل (قريبًا) ذلك يعني أن النتيجة لم تعتمد من قبل الوزارة للان.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بغداد 2024

وفرت وزارة التربية موقعها من أجل الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في مختلف المحافظات في دولة العراق، وخطوات الاستعلام كما يلي:

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بغداد 2024
الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بغداد 2024
  • التوجه إلى وزارة التربية العراقية.
  • أدخل (كود الموقع) حتى تتمكن من استخدام الموقع.
  • اضغط (نتائج الثالث المتوسط 2024).
  • اكتب الآتي:
    • اسم الطالب.
    • الرقم الامتحاني.
  • اختر المحافظة (بغداد).
  • قم بالنقر على (استعلام).
  • عند اعتماد النتيجة من قبل الوزارة ستجدها ظهرت بكافة تفاصلها، أما في حالة أنها لم تصدر ستجد قيد الإنتظار.
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معلومات الكاتب
علاء محمد

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