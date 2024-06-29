الآن صدرت رسميا.. نتائج الصف التاسع اليمن 2024 “هُنــــا“ برقم الجلوس كافة محافظات اليمن

سوف نوضح لكم من خلال مقالنا خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 وهي من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بشكل مستمر في تلك الفترة وهذا نظرا لأهمية تلك المرحلة حيث أنها تعد انتهاء مرحلة تعليمية وبداية لمرحلة تعليمية جديدة وذلك يتوقف على مجموع الطالب لذلك يعيش جميع الطلاب فترة مليئة بالقلق والتوتر لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد ظهور النتائج.

نتائج الصف التاسع اليمن 2024

أصبح من السهل على جميع طلاب الصف التاسع الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة وهذا من خلال استخدام الخدمة الإلكترونية التي قامت بإطلاقها الوزارة ولكن يجب اتباع مجموعة من الخطوات وهي:

الخطوة الأولى قم بالدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم اليمنية، أو منصة الإدارة العامة للاختبارات. الخطوة الثانية من الصفحة الرئيسية يجب الدخول على قسم نتائج الطلاب. الخطوة الثالثة قم بتحديد الصف وهو الصف التاسع. الخطوة الرابعة سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات قم بإدخالها بشكل صحيح في أماكنها المخصصة. أخيرا اضغط على زر استعلام وسوف تحصل على النتيجة بنجاح.

موعد ظهور نتائج الصف التاسع

بعد التساؤلات العديدة حول موعد ظهور نتائج الصف التاسع قامت الوزارة بالرد وصرحت عن أن عملية التصحيح مازالت مستمرة وبعدها سوف يتم تجميع الدرجات ثم اعتمادها وسوف يتم الإعلان عنها رسميا وهذا في خلال الأيام القليلة القادمة، كما أكدت على أنه لا داعي للقلق بسبب الدرجات وهذا لأن الدرجات هذا العام جيدة مقارنة بالأعوام السابقة، كما أكدت على الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.