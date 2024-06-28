خمس  أماكن صرف معاش تكافل وكرامة جديدة بعد قرار الزيادة 15% للمستفيدين .. مبروك عليك زيادة يوليو 2024

جهاد حسين تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
خمس  أماكن صرف معاش تكافل وكرامة جديدة بعد قرار الزيادة 15% للمستفيدين .. مبروك عليك زيادة يوليو 2024

يتساءل الكثير من المواطنين على معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو تزداد معدلات البحث من خلال محرك البحث جوجل وقررت الأسرة معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو ويحتاج  الأسر الأكثر احتياجا في مجتمع عدد الأفراد الذين يحصلون على معاشات 5.2 مليون الأسرة سوف نوضح كم خلال السطور التالية على أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

 أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يريد الكثير معرفه اماكن صرف معاشات تكافل وكرامة لمعرفة الاماكن عليك اتباع التالي:

  • من ماكينات الصرف الآلي Atm.
  • من خلال محفظة الإلكترونية من خلال هاتف محمول.
  • من فروع بنك ناصر الاجتماعى.
  • من بريد المصري في جميع محافظات مصر .

موعد صرف معاشات شهر يوليو

سيتم صرف معاشات شهر يوليو أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ويتم صرف معاش يوم الأربعاء ويمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات يوليو مبكراً 6 ايام عن موعد صرف الرسمي يبدأ الصرف يوم 1 من شهر يوليو يبدأ صرفها يوم الاثنين حتى يوم الأربعاء.

طريقة الاستعلام على معاشات تكافل وكرامة

يريد الكثير في معرفة طريقة الاستعلام على معاشات تكافل وكرامة لمعرفه طريقه الاستعلام عليك اتباع التالي:

  • عليك الدخول الى موقع الرسمي لوزارة تكافل وكرامة.
  • عليك كتابة اسم صاحب معاش والاسم رباعي.
  • إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق الذي يريد الاستعلام.
  • اضغط على كلمة استعلام.

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو 2024

إلى هذا  الوقت الحالي لن يتم الإعلان إطلاقًا، عن وجود أي زيادة على معاشات شهر يوليو لأصحاب برنامج تكافل وكرامة، ولكن وضحت الإدارة التابعة للبرنامج بأنها سوف تقوم بعرض كافة التفاصيل في حالة الإعلان عن زيادة جديدة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
جهاد حسين

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
سجل الآن.. خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات 1445.. واهم الشروط
إنضم لقناتنا على واتساب