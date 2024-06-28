شاهد مسلسل خفايا القلوب الجزء الرابع الحلقة 16 مدبلجة على تردد قناة زي ألوان

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن موعد عرض مسلسل خفايا القلوب الجزء الرابع الحلقة 16 وهو من المسلسلات الهندية التي يتم عرضها على شاشة زي ألوان نجح المسلسل في أن يكون له شعبية كبيرة وذلك منذ أن تم عرض الموسم الأول منه وحتى الموسم الثالث ولهذا السبب تم إطلاق الموسم الرابع وذلك بناء على طلب المشاهدين، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

خفايا القلوب الجزء الرابع الحلقة 16

تم إطلاق الموسم الرابع من مسلسل خفايا القلوب يوم 10 من يونيو وهو يعرض على قناة زي الوان وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، تدور قصة المسلسل حول شخصية ميت والتي تعمل في خدمة التوصيل وهذا يجعلها غير مقبولة بين أفراد المجتمع، يتولى دور البطولة كل من آشي سينج، شارين خاندوجا، شجون باندي.

تردد قناة زي الوان على النايل سات

يمكنكم الآن تنزيل قناة زي الوان ومتابعة مسلسل خفايا القلوب وهذا من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11277.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة زي الوان على عرب سات

يجب العلم أن قناة زي الوان من القنوات المجانية ويتم تنزيلها بكل سهولة وهذا من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11862.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

خطوات تنزيل قناة زي الوان على الرسيفر