سجل الآن.. خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات 1445.. واهم الشروط

أعلنت هيئة الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية عن تقديم مساعدات مالية للمطلقات وفق للشروط والضوابط التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ويعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم أشكال الدعم التي تقدمها المملكة لمواطنيها، سواء كانوا رجال أم نساء وتتساءل المطلقات عن كيفية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور لعام 1445هـ للحصول على الدعم الشهري بانتظام لمساعدتهم على عيش حياة أسرية كريمة.

التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إمكانية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للبرنامج التابع للوزارة و يمكن للمطلقات التسجيل باتباع الخطوات التالية:

سجل إلى الموقع الرسمي لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور من هنا.

اختيار مربع ابدأ الخدمة.

تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور.

تعبئة البيانات المطلوبة بشكل كامل وصحيح.

إضافة بيانات التابعين في الخانات المخصصة لهم.

تحديد مكتب الضمان الاجتماعي الأقرب لك.

إرفاق المستندات المطلوبة.

الضغط على تأكيد.

شروط برنامج الضمان الاجتماعي للمطلقات

تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وبعض الشروط التي يجب توافرها في النساء المطلقات الراغبات في التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: