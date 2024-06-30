جاري الرفع .. دقائق فقط على موعد نزول نتائج التاسع سوريا الدور الأول 2024 جميع المحافظات

تزداد التساؤلات على موعد نزول نتائج التاسع سوريا وتسعد وزارة التربية والتعليم في سوريا، الاعلان على نتائج الصف التاسع من المتوقع صدور النتائج، خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء عملية تصحيح الأوراق بدقة تستعد الوزارة لصدور النتائج الخاصة بطلاب، واحده اوضحت الوزاره ان النتائج الصف التاسع في سوريا سوف تكون متوفره الكترونيا عبر رابط الوزاره الرسمي لذلك سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية موعد نزول نتائج التاسع سوريا.

موعد نزول نتائج التاسع سوريا

يريد الكثير معرفة متى يتم نزول نتائج التاسع في سوريا كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا أن نتائج طلاب الصف التاسع سوف يتم الإعلان عنها قريبا وسيتم الإعلان على النتائج بعد أن يتم الانتهاء من الاختبارات سوف بدأت الاختيارات يوم 27 من شهر مايو وانتهت يوم 12 يونيو خلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن النتائج كما أوضحت الوزارة في سوريا.

طريقة الاستعلام على نتائج الصف التاسع في سوريا

نوضح لكم من خلال هذه الفقرة طريقة الاستعلام على نتائج الصف التاسع في سوريا لمعرفة طريقة الاستعلام عليك اتباع التالي: