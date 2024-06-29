موعد صرف رواتب العسكريين الأردن للمتقاعدين+ما هي شروط استحقاق المعاش التقاعدي

موعد صرف رواتب العسكريين الأردن والتي ينتظر الإعلان عنها عدد كبير من المتقاعدين وقد تم إصدار بيان من وزارة المالية في الأردن بشأن رواتب العسكريين على ان يكون نزولها في موعد محدد من الشهر الميلادي، وقد أوضحت الوزارة أن هذا الموعد لا يوجد به تغيير، مع التأكيد على عدم وجود موعد آخر.

موعد صرف رواتب العسكريين الأردن

أصدرت وزارة المالية في الأردن بيان حول الموعد المقرر لصرف رواتب المتقاعدين من العسكريين حيث تم تحديده يوم 25 من الشهر الميلادي كما دعت كل المواطنين إلى أخذ المعلومات من مصدرها الرسمي.

الاستعلام عن رواتب للعسكريين الاردن

كما يتمكن المتقاعدين من الاستفسار عن الرواتب الخاصة بهم بطريقة سهلة عبر الإنترنت، من خلال تنفيذ ما يلي:

في البداية انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية في الأردن.

ومن ثم قم بعمل حساب جديد، وف حال وجود حساب من قبل ذلك يتم تسجيل الدخول عليه.

بعد ذلك توجه إلى خانة الخدمات الإلكترونية.

بعدها اختر الخدمة “استعلام عن رواتب المتقاعدين”.

وبالتالي يمكنك إدخال كل تفاصيل الفرد التي تريد الاستعلام عنه تتضمن رقم الهوية، إلى جانب كلمة المرور.

ومن ثم لابد من التحقق من دقة البيانات.

وأخيرا، انقر فوق “عرض التفاصيل”.

سبتم عرض كافة المعلومات عن راتب التقاعد.

شروط استحقاق المعاشات

كما تم الإعلان عن الضوابط والشروط الهامة لاستحقاق راتب التقاعد في الأردن ومن أهمها نذكره لكم فيما يلي: