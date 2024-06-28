“سجل حالاا هُنــا“ كيفية التسجيل في الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية 2024 في تونس madrassati.education.tn

قامت وزارة التربية والتعليم في تونس بإطلاق موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية والذي يمكن من خلاله استخراج نتائج الصفوف الابتدائية وهذا يدل على التطور التكنولوجي داخل الدولة حيث أن الجهات المسؤولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير الراحة للمواطنين حيث أن الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني من الأشياء التي توفر الوقت والجهد وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية

أطلقت وزارة التربية والتعليم التونسية موقع الفضاء الرقمي والذي يمكن التسجيل فيه من قبل كل من التلاميذ وأولياء الأمور ويمكن من خلاله أيضا الحصول على نتائج السداسي الأول والثاني ومختلف المراحل الابتدائية كما يتعرف من خلاله ولي الأمر على مستوى ابنه التعليمي حيث أنه يعد حلقة وصل بين أولياء الأمور والجهات التعليمية، وهذا بكل سهولة بمجرد اتباع مجموعة من الخطوات وهذا ما سوف نذكره لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصفوف الابتدائية في تونس

أصبح الآن من السهل على جميع الطلاب في عموم تونس الاستعلام عن نتائج الصفوف الابتدائية وهذا بمجرد أن يقوموا بإتباع الخطوات التالية: