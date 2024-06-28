هتصرف بدري وبزيادة جديدة كمان! .. جدول صرف رواتب شهر يوليو 2024 “أحسب قبضك وصل كام”

يتساءل الكثير من المواطنين على جدول صرف رواتب شهر يوليو كما تزداد معدلات البحث من خلال محرك البحث جوجل وأعلنت وزاره الماليه عن جدول لصرف مرتبات وسوف نوضح لكم من خلال السطور التالية على جدول صرف رواتب شهر يوليو.

جدول صرف رواتب شهر يوليو

يمكنك التعرف على جدول صرف رواتب شهر يوليو حيث ان الرواتب تختلف من درجه وظيفيه الى درجه اخرى وبذلك سوف تختلف من موظف الى اخر ويتم تحديد الرواتب من خلال هذه الفقرة لمعرفة عليك اتباع التالي:

يبدأ صرف مرتبات الدرجة السادسة 6000 جنية مصري.

يبدأ صرف مرتبات الدرجة الخامسة .6500

يبدأ صرف مرتبات الدرجة الرابعة 7000 جنيه مصري.

يبدأ صرف مرتبات الدرجة الثالثة 8000 جنيه مصري .

يبدأ صرف مرتبات الدرجة الثانية 8200 جنيه مصري .

يبدأ صرف مرتبات الدرجة الأولى 9200 جنيه مصري.

يبدأ صرف مرتبات الدرجة العليا 10200 جنيه مصري.

يبدأ صرف مرتبات الدرجة الوظيفية المتاحة 12200 جنيه مصري.

اماكن صرف مرتبات شهر يوليو.

يريد الكثير من الموظفين معرفه اماكن صرف مرتبات شهر يوليو لمعرفة الاماكن عليك اتباع التالي :

يمكنك صرف مرتبات من ماكينات الصرف الآلي Atm.

من البريد الإلكتروني المصري.

من خلال البنوك التجارية مثل بنك مصر، بنك الاهلي.

من فروع بنك ناصر الاجتماعى.

تفاصيل صرف مرتبات شهر يوليو

تبدأ عملية صرف مرتبات شهر يوليو من يوم الخميس المقبل 18 يوليو ويمكن للموظفين صرف رواتبهم من أي مكان كما أوضحنا من خلال الفقرة السابقة.