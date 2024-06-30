ساعات فقط على ظهورها .. وزارة التربيه السوريه نتائج التاسع 2024 الدور الأول جميع المحافظات

جهاد حسين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
ساعات فقط على ظهورها .. وزارة التربيه السوريه نتائج التاسع 2024 الدور الأول جميع المحافظات

يبجث الكثير من الطلاب  سوريا عن نتائج الامتحانات في سوريا بعد نهايه العام الدراسي واعلنت وزارة التربية السورية يمكنك الحصول على نتائج التاسع من خلال رقم الاكتتاب الكثير من الطلاب داخل البلاد وخارجهاـ حيث قاموا بأدائه امتحاناتهم هذا العام الحالي سوف نتعرف من خلال السطور التالية على وزارة التربيه السوريه نتائج التاسع

وزارة التربيه السوريه نتائج التاسع

نتائج التاسع في سوريا من المتوقع أن تظهر عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية برقم الاكتتاب لكل طالب وهناك الطرق المتعدده للحصول على النتائج التاسع ومرت فتره الامتحانات في سوريا بكل سهوله وبعد انتهاء من الامتحانات تستعد الوزارة إلى عمليات التصحيح وأن تتم هذه عمليه بدقة يبذل الكنترول قصره جهود للحصول على نتيجه خاليه من الأخطاء.

رابط نتائج الصف التاسع في سوريا

يريد الكثير معرفه الرابط الرسمي الخاص بالوزارة التربية والتعليم في سوريا للحصول على نتائج لمعرفه الرابط عليك اتباع الخطوات التالية:

  • عليك الدخول الى الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم في سوريا.
  • اضغط على الرابط التالي gov.sy.
  • اضغط على ايقونة نتائج الامتحانات.
  • اختار الصف التاسع الدور الاول.
  • عليك تحديد المحافظة التابع لها.
  • عليك ادخل اسم الطالب ورقم الاكتتاب الخاص بك.
  • اضغط على ايقونة استعلام إلى نتيجة.
  • وعليك انتظر بعض الثواني حتى تظهر النتيجه.
  • وسوف تظهر لك النتائج و اسماء الطلاب تستطيع تحميلها pdf على جهازك حيث ان هذه الطريقه سريعه ودقيقه في معرفه النتائج
  • وذلك بعد أن يتم الانتهاء من التصحيح.
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معلومات الكاتب
جهاد حسين

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