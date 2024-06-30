أعرف حالًا .. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة مصر وفقًا لقرارات وزارة التعليم 2024

يتابع العديد من أولياء الأمور في جمهورية مصر العربية نتيجة الثانوية العامة، مع بدء الطلاب امتحانات وتزداد التساؤلات من خلال محرك البحث جوجل، ولم تصدر وزارة التربية والتعليم حتى الآن على أي بيان رسمي، بخصوص نتيجة الصف الثالث الثانوي ،سوف نوضح من خلال السطور التالية موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة مصر.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة مصر

مع اقتراب موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة في مصر يزداد اهتمام الكلاب بمعرفة كيفية الحصول على نتيجة سنعرض خطوات استخراج نتائج الثانوية العامة من خلال التالي:

عليك الدخول الى موقع الرسمي لوزارة التربية وتعليم .

اضغط على ايقونة النتائج.

عليك إدخال رقم جلوس الخاص بك والتأكد من رقم جلوس حتي تظهر لك نتيجة صحيحة.

اضغط على ايقونة الاستعلام على نتيجة.

وانتظر قليلا حتي يتم عرض النتيجة.

وبذلك تكون قد تعرفت على النتائج الخاصة بكل ماده دراسية وكذلك المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب والنسبة المئوية.

ولكن بعد الانتهاء من الامتحانات النهاية سوف توافق يوم 10 من يوليو، يمكن أن يتم طرح موعد النتائج الرسمي من الوزارة.

امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

بدأت امتحانات الثانوية لهذا العام يوم 10 يونيو المواد التي لا تضاف إلى مجموع وتم الانتهاء من امتحانات يوم السبت 22 يونيو ونوضح جدول الثانويه العامه من خلال التالي: