نزلها وثبتها وفرح أبنائك .. تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على نايل وعرب سات

تعتبر قناة طيور الجنة من افضل القنوات التي تقدم محتوى متميز وقد حققت القناة شهر واسعة وتقدم محتوى مناسب لجميع الاعمار وتتميز القناة بتقديم محتوى مخصص للأطفال وتقدم اهتمام لدى الأمهات والآباء وتعد قناة من القنوات المحببة للأطفال تقدم محتوى هادف وجذاب وتقديم آرائهم واقتراحاتهم يساعد في تحسين وتطوير البرامج لتحقيق الأهداف سوف نوضح من خلال السطور التالية على تردد قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة

قناه طيور الجنه من احد القنوات التي تحضر باهتمام عدد كبير من الامهات الذين يرغبون في تشغيلها لابنائهم لغذاء وقت ممتع امام هذه القناه لذلك سوف نتعرف على تردد قناة طيور الجنة لمعرفة التردد عليك اتباع التالي:

التردد:.11274

معدل الاستقطاب:عمودي.

معدل تصحيح الخطأ:3/1.

معدل الترميز:27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

جودة القناة أتش دي.

برامج واناشيد قناة طيور الجنة

يريد الكثير معرفه اهم برامج والأناشيد التي تقدمها قناة طيور الجنة وتسعى قناة طيور الجنة إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تعزز تعليم الأطفال وتفكيرهم الإبداعي ويطور مهارات الأطفال تساعد قناة الأسر في تعزيز تربية الإيجابية لأطفالهم وتقدم القناة خدمات متنوعة تساعد الأطفال على معرفة القيم الأخلاقية.

مميزات قناة طيور الجنة

توجد مجموعه مميزه من قناة طيور الجنة لمعرفة المميزات عليك اتباع التالي: