اعرف نتيجتك من هنا epedu.gov.iq.. خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 وموعد الاعلان عن النتائج

رغم التوتر والقلق الذي يعاني منه طلاب الصف السادس الإعدادي خلال فترة الاختبارات، فإنهم يتساءلون باستمرار عن رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2024، من الجدير بالذكر أن النتيجة ستظهر بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وتسجيل الدرجات، سيتم رفع الكشوف عبر الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، سنوضح في هذا المقال كيفية استخراج نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024 بعد ظهورها.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

ثم ادخل إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختر قسم نتائج الطلاب.

ثم حدد نتائج السادس الإعدادي لعام 2024.

اختر اسم المحافظة وأدخل اسمك والرقم الامتحاني الخاص بك.

ثم انقر على زر “استعلام”.

ستظهر النتيجة مع الدرجات والمجموع الكلي بعد ذلك.

نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن إجراءات تصحيح أوراق الإجابات ستبدأ فور انتهاء طلاب الصف السادس الإعدادي من فترة الامتحانات، التي جرت من السبت 8 يونيو 2024 حتى الثلاثاء 2 يوليو، ولهذا، وفرت الوزارة رابطًا لموقعها الإلكتروني بالإضافة إلى رابط موقع “نتائجنا” الرسمي، تُعد هذه المواقع المرجع الرسمي لطلاب الصف السادس الإعدادي وجميع الصفوف التعليمية للاستعلام عن نتائج اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي.

موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي 2024

وفرت وزارة التربية هذه النتائج لتمكين كل طالب من معرفة درجاته بسهولة، تتم عملية التصحيح ورصد الدرجات في جميع الكنترولات والمحافظات، بما في ذلك بغداد، كربلاء، أربيل، ذي قار، النجف، صلاح الدين، واسط، وغيرها، تجري الامتحانات حاليًا بنظام الحضور الفعلي، ومن المتوقع أن تنتهي في الأيام القليلة المقبلة، لتبدأ بعدها عملية التصحيح والمراجعة الدقيقة.