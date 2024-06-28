سلم رواتب المتقاعدين الجديد 2024 بعد قرار تغيير موعد الإيداع في المملكة السعودية

سلم رواتب المتقاعدين الجديد 2024، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرةخاصة الأشخاص التي تخطت سن الـ 60 عام ومع اقتراب موعد صرف راتب التقاعد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالتعاون مع مؤسسة التقاعد عن الموعد الرسمي لرواتب المتقاعدين الجدد ، وعن حقيقة الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها المؤسسة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم التفاصيل …..

سلم رواتب المتقاعدين الجديد 2024

وأعلنت مؤسسة التقاعد على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت عن تغيير موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة السعودية، والتي كانت من المقرر لها أن يتم صرفها في 25 من كل شهر ميلادي، إلا أنه تم التعديل ليكون موعد الصرف في اليوم الأول من كل شهر ميلادي .

كما تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين وأكدت المؤسسة أن الأخبار التي يتم تداولها غير صحيحة بالمرة، وأنه في حال الإعلان عن أي زيادة سوف يتم نشر القرار على الموقع الرسمي للمؤسسة والقنوات الفضائية المتخصصة.

جدول رواتب المتقاعدين الجديد

حيث أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عن جدول رواتب المتقاعدين الجدد والذي جاء كالتالي: