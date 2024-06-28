p]e التردد الآن واسعد أطفالك .. تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات

تعتبر قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الترفيهية للأطفال وتحظى بنسبة مشاهدة عالية جدًا في العالم العربي، ويذكر أن مؤسس القناة ومؤسسها هو الأستاذ خالد مقداد وعائلته، وقد أطلقت القناة لأول مرة في عام 2008 ومنذ ذلك الحين حققت القناة نجاح كبير، اليوم سنقوم بتوضيح أحدث تردد للقناة على النايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2024 للأطفال

قناة طيور الجنة قناة عربية مخصصة لبث محتوى للأطفال يمزج بين التعليم والترفيه في نفس الوقت، وبعد النجاح الكبير الذي حققته القناة تم إطلاق قناة طيور بيبي باللغة الإنجليزية وتستهدف الأطفال الناطقين بالإنجليزية، وبهذا تستمر القناة في إبداعها وشهرتها التي لم تقتصر على العالم العربي فقط بل امتدت إلى جميع أنحاء العالم، وتأتي بيانات التردد تأتي على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطـأ: 43.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يمكنك الحصول على القناة عبر القمر الصناعي عرب سات، باستخدام التردد التالي:

التردد: 11396.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 43.

إجراءات تثبيت قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

بعد أن قدمنا لكم أحدث تردد لقناة طيور الجنة على النايل سات وعرب سات، تأتي خطوات استقبال القناة على جهاز الرسيفر كما يلي:

الضغط على زر الموافقة الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

اختيار الإعدادات ثم يتم اختيار التركيب.

التركيب اليدوي.

اختيار الساتل الذي تود استقبال القناة من خلاله.

إضافة كل بيانات التردد.

انقر على بحث ثم احفظ.

مميزات قناة طيور الجنة

تستهدف القناة الأطفال من كافة الأعمار كما أن محتوى القناة يجمع بين التعليم والترفيه، بالإضافة إلى ذلك تبث القناة تبث مدار اليوم دون فواصل إعلانات طويلة ومزعجة.