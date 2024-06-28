“سجل هُنــــا services.ina-elections.dz“ موقع التسجيل للعمل في الانتخابات 2024 بالجزائر

يرغب الكثير من المواطنين داخل دولة الجزائر بالتعرف على موقع التسجيل للعمل في الانتخابات 2024 حيث أن الحكومة صرحت عن إمكانية المواطنين بالتسجيل في العملية الانتخابية وهو يكون عبارة عن عمل إشرافي ويجب العلم أنه يكون تطوعي والهدف من هذا هو توفير الديمقراطية داخل الدولة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موقع التسجيل للعمل في الانتخابات 2024

أصبح الآن من السهل على جميع المواطنين داخل الدولة التسجيل للعمل في الانتخابات ولكن وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه يجب التسجيل من خلال موقع التسجيل للعمل في الانتخابات وتلك الخطوة تتم قبل بدء الانتخابات بحوالي 3 شهور والعمل يكون عبارة عن الإشراف على العملية الانتخابية، يجب العلم أن هذا يدل على الشفافية والديمقراطية داخل الدولة، ويجب توفر شرط أساسي وهو أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

رابط التسجيل للعمل في الانتخابات بالجزائر

يرجى اتباع الخطوات التالية عند التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية بالجزائر وهذا لجميع المواطنين في مختلف الولايات، والخطوات كالتالي: