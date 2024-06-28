“توزيع 20 مليون دينار فوري“ “مصرف الرافدين” يزف نبأ سار لتلك الفئات من الموظفين!!

مصرف الرافدين، تحرص الحكومة العراقية على مساعدة مواطنيها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر البلاد من من أجل ذلك اتاحت الحكومة إمكانية منح قروض للشباب للبدأ في مشاريعهم الخاصة لاعالتهم وإعالة أهاليهم على متطلبات الحياة مؤكدة أن القروض تصل إلى 20 مليون دينار عراقي، كما أكدت الحكومة أن تلك القروض ستكون على سنوات كثيرة ولا يوجد بها فوائد، وفي هذا المقال سوف نتعرف سويا على خطوات الحصول على القرض وأهم الشروط المطلوبة، فتابعوا معي.

خطوات التقديم على قروض مصرف الرافدين

من خلال بعض الدقائق القليلة سيستطيع المواطن التقديم على القروض باستخدام شبكة الإنترنت وذلك في ظل رغبة الحكومة في تسهيل الإجراءات، ويجب على الراغب في الحصول على القرض إجراء بعض الخطوات البسيطة ومن ثم ستقوم الحكومة والجهات المختصة بالرد على الطلب سواء بالرفض أو القبول، اليكم خطوات التقديم:-

التوجه نحو موقع مصرف الرافدين على شبكة الإنترنت من خلال الرابط التالي من هنا.

بعدا الدخول إلى الموقع يجب النقر على أيقونة القروش الموجودة أعلى الموقع ومن ثم النقر على اختيار “قروض مبادرة ريادة”.

قم الآن بتسجيل الدخول باستخدام الاسم وكلمة السر.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة مع التأكد من صحتها.

الآن يجب عليك تحديد قيمة القرض الراغب في الحصول عليه بالإضافة إلى عدد السنوات.

بعد الانتهاء يجب الضغط على إرسال الطلب.

في ظل يوم فقط سيتم التواصل معك لتكملة الإجراءات.

اهم شروط المطلوبة للحصول على قرض مصرف الرافدين

للحصول على قرض مصرف الرافدين يجب تحديد الشروط المطلوبة فيما يلي:-