قناة الطفل والأسرة والعائلة: تعرف على تردد قناة وناسة للأطفال 2024 الجديد

تعد قناة وناسة للأطفال واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوىً متميزًا يهدف إلى الترفيه والتعليم في آنٍ واحد، انطلقت القناة لتكون وجهة رئيسية للأطفال والأسر الباحثة عن برامج آمنة ومفيدة تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الاجتماعية والثقافية.

تردد قناة وناسة للأطفال على الأقمار الصناعية

تبث قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات، ويمكن استقبالها عبر التردد التالي:

التردد: 11559.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

يتيح هذا التردد استقبال القناة بجودة عالية، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة لجميع أفراد الأسرة.

برامج متميزة ومتنوعة عبر الشاشة الصغيرة لقناة وناسة

هذا.. وتقدم قناة وناسة للأطفال مجموعة متنوعة من البرامج التي تلبي اهتمامات الأطفال المختلفة، وتشمل هذه البرامج الرسوم المتحركة، المسلسلات التعليمية، البرامج الترفيهية، بالإضافة إلى الفقرات الموسيقية والأغاني التي تساهم في تعزيز مهارات اللغة والتعبير لدى الأطفال.

من أبرز البرامج التي تعرضها قناة وناسة للأطفال

مغامرات وناسة: وهو مسلسل رسوم متحركة يتابع مغامرات مجموعة من الأصدقاء الذين يستكشفون العالم من حولهم، ويتعلمون قيم الصداقة والتعاون من خلال تجاربهم المختلفة.

قصص الأنبياء: برنامج تعليمي يسرد قصص الأنبياء بأسلوب مبسط ومناسب للأطفال، مما يعزز المعرفة الدينية والقيم الأخلاقية لدى المشاهدين الصغار.

صحة وسلامة: برنامج يهتم بتعليم الأطفال أسس الصحة والسلامة الشخصية، من خلال حلقات مشوقة تتناول مواضيع مثل التغذية الصحية، النظافة الشخصية، وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.

عالم الأرقام والحروف: برنامج تعليمي يهدف إلى تعزيز مهارات الحساب والقراءة لدى الأطفال من خلال أنشطة تفاعلية وألعاب تعليمية ممتعة.

أغاني وناسة: فقرة موسيقية تقدم مجموعة من الأغاني المخصصة للأطفال، والتي تساهم في تعزيز اللغة والتعبير الفني، كما تساعد في تنمية الذوق الموسيقي لدى الأطفال.

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